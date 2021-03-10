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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 08:37

Просмотров: 469

Об истреблении тюленей и браконьерстве на Каспии рассказали пограничники

Сотрудники пограничной службы поделились подробностями о браконьерстве на Каспии. Они рассказали, почему с началом пандемии участился незаконный отлов тюленей. Об этом сообщает сайт tengrinews.kz.

Фото с сайта tengrinews.kz
Браконьеры начали отлавливать на Каспии тюленей, сообщает tengrinews.kz со слов капитан второго ранга Фархада Мирманова, командира второго дивизиона береговой охраны Пограничной службы Комитета национальной безопасности по Мангистауской области.

- Среди браконьерских сетей попадается как осетровая рыба, так и тюлени. Если раньше браконьеры выбрасывали тюленей за борт, то сейчас они из сетей тушки тюленей забирают с собой – запутавшись в сетях, тюлень через какое-то время гибнет, так как не может долго находиться под водой без воздуха. В районе Каражанбаса, где находятся затонувшие корабли, мы обнаружили схроны: 18 тушек тюленей, уже разделанных - шкуры отдельно, жир отдельно. Их готовили для транспортировки, - рассказал Фархад Мирманов.

Об истреблении тюленей и браконьерстве на Каспии рассказали пограничники


По его словам, раньше пограничники не сталкивались с целенаправленной охотой на тюленей – главной целью браконьеров была и остается рыба ценных пород. Однако, он предположил, что спрос на редких животных могла вызвать пандемия коронавируса – за прошлый год в сетях нашли 39 тушек, не считая тех, что уже были разделаны.

- Видимо, где-то на уровне слухов начали говорить, что тюлений жир помогает от коронавируса, от пневмонии. Но это все, повторюсь, на уровне слухов и догадок, - высказал догадку капитан.

Об истреблении тюленей и браконьерстве на Каспии рассказали пограничники


За прошлый год пограничники освободили из браконьерских сетей более трех тысяч экземпляров рыб осетровых пород, и на волю выпустили около 3,5 тонны рыбы. По подсчетам, таким образом сотрудники службы предотвратили ущерб на сумму 2,8 миллиарда тенге. По словам Фархада Мирманова, в казахстанской части Каспия незаконный отлов рыбы ведут не только местные жители, но и иностранцы, в частности, выходцы из Дагестана, Калмыкии и Астраханской области.

- В связи с тем, что сейчас в азербайджанской части Каспийского моря и со стороны Астрахани идет нефтедобыча, вода там грязная. А в казахстанской части, как правило, вода чистая, и поэтому рыба вся практически находится здесь. За 2020 год на Каспии задержали 18 иностранных граждан, их судили за нарушение границы, - рассказал Фархад Мирманов.

Об истреблении тюленей и браконьерстве на Каспии рассказали пограничники


Он добавил, что на браконьерских лодках зачастую установлено современное дорогостоящее оборудование.

- В позапрошлом году мы задержали дагестанскую байду. Больше всего удивило, что у них была навигационная аппаратура последнего поколения, самая новая радиолокационная станция, УКВ- и КВ-радиостанции, несколько спутниковых телефонов и эхолоты. А внутри были американские армейские спальные мешки. И у самих браконьеров экипировка была на очень высоком уровне: непромокаемые костюмы, непромокаемые сапоги. Все было сделано достаточно серьезно, как будто это какое-то элитное военизированное подразделение. Все у них было по последнему слову техники, - добавил пограничник.

Об истреблении тюленей и браконьерстве на Каспии рассказали пограничники


Капитан второго ранге Нурлан Альжапаров добавил, что часто на судах нарушителей стоят скоростные четырехтактные двигатели.

- Много случаев было в опыте береговой охраны, когда до последнего байды сопротивлялись, пытались уйти от преследования. В связи с чем, согласно закону, нашими пограничными нарядами применялось оружие для задержания, били по двигателям и плавсредствам, - пояснил Нурлан Альжапаров.

Сотрудники пограничной службы рассказали, что многие браконьеры подчиняются своему своду «законов», схожих с пиратскими. Они не чураются того, чтобы грабить чужие сети и разворовывать корабли «коллег».

- Если встречают в море других браконьеров, то доходит вплоть до того, что забирают двигатели. Например, наши казахстанские браконьеры далеко не заходят, у нас ведь рыба на мелководье, а иностранцам приходится идти к нам, так как популяция рыб в основном в нашей стороне, - рассказал Нурлан Альжапаров.

Об истреблении тюленей и браконьерстве на Каспии рассказали пограничники


В Сети можно найти даже браконьерский «гимн», в комментариях к которому сторонники нелегальной добычи рыбы восхищаются этим занятием и вступают в споры, доказывая, что рыбы в море много и ее хватит всем. Однако, по словам Фархада Мирманов, сейчас с пиратством активно и успешно борются.

- Я думаю, если и есть сейчас пираты в Каспийском море, то это единичные случаи. Как такового пиратства сейчас нет, уже порядок наведен - где-то с применением оружия, где-то уговорами, а где-то ужесточением законов. Уже более трех лет у нас не было задержания браконьеров из Калмыкии в связи с тем, что пограничное управление ФСБ по Республике Калмыкия активизировало работу и перекрыло выход по каналу из города Элиста в Каспийское море, - добавил капитан второго ранга.

Об истреблении тюленей и браконьерстве на Каспии рассказали пограничники


Об истреблении тюленей и браконьерстве на Каспии рассказали пограничники



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