Пропавший в Актау мужчина нашёлся

Фото из архива

Пропавшего 47-летнего Марата Итыбаева нашли сотрудники полиции Актау.



- С мужчиной всё в порядке, он дома, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.



Напомним, Марат Итыбаев вышел из дома по адресу: 11 микрорайон, дом №38, во вторник, 2 марта, и пропал.