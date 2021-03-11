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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:31

Просмотров: 1079

Мангистау вошёл в пятёрку регионов по объёму неосвоенного бюджета

Мангистауская область вошла в пятёрку регионов с наибольшим неосвоением бюджетных средств. Об этом сообщил Ерулан Жамаубаев, министр финансов Республики Казахстан.

Иллюстративное фото с сайта bankist.ru
В ТОП-5 антирейтинга регионов с наибольшим количеством неосвоенных средств из государственного бюджета вошла Мангистауская область. Рейтинг составлялся на основе данных за январь и февраль этого года.

Согласно докладу Ерулана Жамаубаева, который опубликовали на сайте премьер-министра Республики Казахстан, помимо Мангистау, в верхушку антирейтинга регионов по объёму неосвоенных средств вошел Нур-Султан, а также Туркестанская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области.

Расходы местных бюджетов с начала года составили 853 миллиарда тенге, из них 49 миллиардов остались неисполненными.

На этот год для регионов предусмотрено 1,9 триллиона тенге.

- Регионы освоили 95,1 процента от 211 миллиардов тенге, которые им выделили до 1 марта. Из них не исполнено осталось 10 миллиардов тенге, из которых не освоили 9, а 1 миллиард удалось сэкономить, - пояснил Ерулан Жамаубаев.



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Комментарии ( 3 )

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GuF (Посетители) Сегодня, 18:59
мне от такой новости только радость,зная что там рассадник коррупции на любом этапе ,уж лучще пусть не освоят.Впереди очередной сезон псевдо полива ,опять милиарды выделят и все сохнуть будет,как это было из года в год ,по бумагам у нас тут уже оазис наверное,ананасы ,бананы,кокосы растут.
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 17:19
Есть данные где самый кoppyмпиpoвaнный регион?! Уверенный в впереди планеты всей, мало того вселенной

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • non_alcoholic
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 17:19
Да это только в нормальных регионах руководства областей стараются использовать все выделенные регионам финансовые средства на социальное развитие, но зато в Мангыстау наоборот стыдливо отказываются от субсидии на развития и поддержания социальной жизни населения, на вложения финансов в обновления инфраструктуры, когда в соседних регионах бьются за каждую копейку у нас якобы в кавычках излишки возвращают обратно в казну....типа лишние....с такими местными чиновниками которые лишний раз бояться вкладывать в развития и поддержания социальной жизни региона... никогда нормально ни экономику ни инфраструктуру ни социальное развитие всей области не наладим....
 
 

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