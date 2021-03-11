Мангистау вошёл в пятёрку регионов по объёму неосвоенного бюджета

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В ТОП-5 антирейтинга регионов с наибольшим количеством неосвоенных средств из государственного бюджета вошла Мангистауская область. Рейтинг составлялся на основе данных за январь и февраль этого года.
Согласно докладу Ерулана Жамаубаева, который опубликовали на сайте премьер-министра Республики Казахстан, помимо Мангистау, в верхушку антирейтинга регионов по объёму неосвоенных средств вошел Нур-Султан, а также Туркестанская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области.
Расходы местных бюджетов с начала года составили 853 миллиарда тенге, из них 49 миллиардов остались неисполненными.
На этот год для регионов предусмотрено 1,9 триллиона тенге.
- Регионы освоили 95,1 процента от 211 миллиардов тенге, которые им выделили до 1 марта. Из них не исполнено осталось 10 миллиардов тенге, из которых не освоили 9, а 1 миллиард удалось сэкономить, - пояснил Ерулан Жамаубаев.
Согласно докладу Ерулана Жамаубаева, который опубликовали на сайте премьер-министра Республики Казахстан, помимо Мангистау, в верхушку антирейтинга регионов по объёму неосвоенных средств вошел Нур-Султан, а также Туркестанская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области.
Расходы местных бюджетов с начала года составили 853 миллиарда тенге, из них 49 миллиардов остались неисполненными.
На этот год для регионов предусмотрено 1,9 триллиона тенге.
- Регионы освоили 95,1 процента от 211 миллиардов тенге, которые им выделили до 1 марта. Из них не исполнено осталось 10 миллиардов тенге, из которых не освоили 9, а 1 миллиард удалось сэкономить, - пояснил Ерулан Жамаубаев.