Полицейские Актау помогли женщине до приезда «Скорой помощи»

Полицейские помогли женщине сегодня, 11 марта. Она почувствовала себя плохо в автобусе, и другие пассажиры вызвали «Скорую помощь».- Врачи задержались, и тогда один из пассажиров остановил проезжавший мимо экипаж полиции. Это произошло на остановке напротив дома № 36 в 6 микрорайоне. Лейтенант Рыскельды Маденов и старший лейтенант Кайрат Курмангазиев зашли в автобус и оказали первую медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе.В департаменте добавили, что в момент, когда сотрудники полиции оказывали помощь, на место прибыла карета «Скорой помощи». Полицейские помогли вынести женщину на улицу и погрузить её в автомобиль.