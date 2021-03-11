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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Вчера, 21:36

Просмотров: 1103

Полицейские Актау помогли женщине до приезда «Скорой помощи»

Сотрудники полиции оказали первую медицинскую помощь женщине, которая почувствовала себя плохо в автобусе. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр из видеоматериала
Полицейские помогли женщине сегодня, 11 марта. Она почувствовала себя плохо в автобусе, и другие пассажиры вызвали «Скорую помощь».

- Врачи задержались, и тогда один из пассажиров остановил проезжавший мимо экипаж полиции. Это произошло на остановке напротив дома № 36 в 6 микрорайоне. Лейтенант Рыскельды Маденов и старший лейтенант Кайрат Курмангазиев зашли в автобус и оказали первую медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что в момент, когда сотрудники полиции оказывали помощь, на место прибыла карета «Скорой помощи». Полицейские помогли вынести женщину на улицу и погрузить её в автомобиль.




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