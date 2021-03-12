В Мангистау не зарегистрировали новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото из открытых источников
Со вчерашнего дня на территории Мангистауской области не обнаружили новых фактов заболевания коронавирусной инфекцией.
Как сообщает сайт coronavirus2020.com, случаев выздоровления за последние сутки также не зарегистрировали.
С начала пандемии на сегодня, 12 марта, в Мангистау зафиксировали 4 292 факта заражения COVID-19.
Как сообщает сайт coronavirus2020.com, случаев выздоровления за последние сутки также не зарегистрировали.
С начала пандемии на сегодня, 12 марта, в Мангистау зафиксировали 4 292 факта заражения COVID-19.
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