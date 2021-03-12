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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 11:38

Просмотров: 3

«Дети сидят в куртках»: На отсутствие отопления пожаловались жильцы ЖК «Ботанический сад» в Актау

Жители дома №1 комплекса «Ботанический сад» в 10 микрорайоне сообщили, что у них уже третий день нет отопления. В компании, ответственной за эксплуатацию здания, прокомментировали ситуацию.

Фото из архива Lada.kz
В доме №1 жилого комплекса «Ботанический сад» в 10 микрорайоне уже три дня нет отопления. По словам жителей, такая проблема происходит не в первый раз.

- Мы и раньше обращались в редакцию Lada.kz, потому что отопление в наших домах регулярно выходит из строя, а управляющая компания не заменяет старое оборудование. За три дня квартиры успели сильно остыть, дети сидят в куртках, даже не помыться толком. А на этой неделе снова похолодало, и находиться в помещении становится невозможно, - рассказала Алла, одна из жительниц.

В товариществе с ограниченной ответственностью (ТОО) «ТеплоТехКомСервис» рассказали, что проблему устранят в ближайшее время.

- Отопления сейчас нет, потому что сгорел электродвигатель циркуляционного насоса. Мы отправили его на ремонт и установили вместо него резервный, но он тоже перегорел через три дня. Мы ожидаем, что сегодня вечером нам доставят отремонтированный двигатель и тогда мы его установим. Оба этих насоса работают уже 12 лет, и их чинили по несколько раз, поэтому мы заказали новые – они должны прийти в течение нескольких дней, и тогда мы сразу установим их, - рассказал Игорь Ботов, инженер по эксплуатации ТОО «Теплотехкомсервис».

Напомним, в прошлый раз проблемы с отоплением у жителей ЖК «Ботанический сад» возникли в конце прошлого года, когда подачу тепла не могли восстановить в течение недели.



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