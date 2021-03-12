Кошку с новорожденными котятами подбросили в подъезд дома в Актау

Видео с камеры видеонаблюдения распространили в Сети сегодня, 12 марта. На кадрах видно, как неизвестный мужчина заносит в подъезд корзину и, оставив ее, уходит.По словам пользователя, который опубликовал видео, в корзине были кошка и новорожденные котята.- Тот, кто подбросил домашнюю кошку с только что родившимися котятами в подъезд дома в 9 микрорайоне, вернись! Соседи выставили ее в мороз на улицу. Другие вернули и накормили! Имей совесть!, – написано в публикации.