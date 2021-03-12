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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:18

Просмотров: 126

Всем правилам вопреки! Подрядчика отстранили от работ на строительном объекте в Актау

В Сеть попало видео с рабочим, который работал без страховки на большой высоте. Представители застройщика, товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Б-Групп Оперейтинг», прокомментировало ситуацию.

Кадр из видеоматериала
Видео со строителем, который работает на высоте без страховки, попало в Сеть сегодня, 12 марта.

По словам представителей застройщика ТОО «Б-Групп Оперейтинг» подрядная организация, которую наняли для проведения строительных работ, не соблюдала технику безопасности.

- Мы отреагировали на эту ситуацию своевременно и приняли соответствующие меры: составили акты и взяли объяснительные. Администрация нашей компании отстранила этого подрядчика от работ на нашем объекте, - сообщили в пресс-службе фирмы-застройщика.




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Комментарии ( 1 )

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yuriy.v (Посетители) Сегодня, 18:25
Разве надзор не должен осуществляться на постоянной основе?
 
 

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