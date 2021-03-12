Всем правилам вопреки! Подрядчика отстранили от работ на строительном объекте в Актау

Видео со строителем, который работает на высоте без страховки, попало в Сеть сегодня, 12 марта.По словам представителей застройщика ТОО «Б-Групп Оперейтинг» подрядная организация, которую наняли для проведения строительных работ, не соблюдала технику безопасности.- Мы отреагировали на эту ситуацию своевременно и приняли соответствующие меры: составили акты и взяли объяснительные. Администрация нашей компании отстранила этого подрядчика от работ на нашем объекте, - сообщили в пресс-службе фирмы-застройщика.