Празднование Амала на горе Отпан отменили из-за коронавирусных ограничений

Празднование Амала. Фото из архива Lada.kz

В связи с санитарными ограничениями в этом году отменили празднование на горе Отпан. По словам Пании Сармурзиной, руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области, официальная часть пройдет в узком кругу и в ней примут участие представители рода «Сегіз Арыс Адай».



- Программа праздника Амал пройдет в онлайн-формате. В нем примут участие 40 домов и клубов культуры, 62 библиотеки и шесть музеев. Помимо этого, 14 марта планируем дать концерт на площадке культурного центра имени Абиша Кекилбаева. Для жителей региона областной телеканал будет транслировать в прямом эфире образовательные программы в национальном стиле. Мы призываем граждан отнестись с пониманием к ситуации, - отметила Пания Сармурзина.



Бердыбек Саралтаев, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, также отметил, что в сегодняшней обстановке традиционные рукопожатия могут быть небезопасны с точки зрения предотвращения пандемии.



- Призываю всех мангистаусцев на праздник Амал общественные места не посещать и находиться дома, - добавил Бердыбек Саралтаев.