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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 21:10

Просмотров: 510

Празднование Амала на горе Отпан отменили из-за коронавирусных ограничений

В этом году во время празднования Амала не будут проводиться торжественные мероприятия на горе Отпан. Об этом сообщили на брифинге в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Празднование Амала. Фото из архива Lada.kz
В связи с санитарными ограничениями в этом году отменили празднование на горе Отпан. По словам Пании Сармурзиной, руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области, официальная часть пройдет в узком кругу и в ней примут участие представители рода «Сегіз Арыс Адай».

- Программа праздника Амал пройдет в онлайн-формате. В нем примут участие 40 домов и клубов культуры, 62 библиотеки и шесть музеев. Помимо этого, 14 марта планируем дать концерт на площадке культурного центра имени Абиша Кекилбаева. Для жителей региона областной телеканал будет транслировать в прямом эфире образовательные программы в национальном стиле. Мы призываем граждан отнестись с пониманием к ситуации, - отметила Пания Сармурзина.

Бердыбек Саралтаев, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, также отметил, что в сегодняшней обстановке традиционные рукопожатия могут быть небезопасны с точки зрения предотвращения пандемии.

- Призываю всех мангистаусцев на праздник Амал общественные места не посещать и находиться дома, - добавил Бердыбек Саралтаев.



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Комментарии ( 1 )

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amankz (Посетители) Сегодня, 22:14
Жақсы болған екен.
 
 

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