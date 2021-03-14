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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:26

Просмотров: 703

Амал күні құтты болсын! На горе Отпан зажгли «Огонь единства»

По традиции 14 марта на горе Отпан загорелся огонь единства, передаёт пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в историко-культурном комплексе Отпан встретили «Амал мерекесі».

Амал күні құтты болсын! На горе Отпан зажгли «Огонь единства»


В этом году праздничное мероприятие проходит в соответствии с постановлением главного санитарного врача Мангистауской области: небольшой группой людей, со строгим соблюдением всех карантинных требований.

Амал күні құтты болсын! На горе Отпан зажгли «Огонь единства»


В праздновании приняли участие аким Мангистауской области Серикбай Трумов, а также представители местной интеллигенции. Мероприятие началось с выставки фотографа Серика Майемерова под названием - «Маңғыстаудың фотошежіресі». После на территории «карашанырака» аким области и автор идеи создания комплекса Сабыр Адай высадили 30 деревьев в честь 30-летия Независимости.

Амал күні құтты болсын! На горе Отпан зажгли «Огонь единства»


- В этом году из-за эпидемии, поразившей весь земной шар, мы не можем во всей полноте отметить Амал. Здоровье и жизни людей на первом месте. Чтобы сохранить и передать добрые традиции, призывающие к единству, объединяющие интересы народа, в этом году мы зажжём «Огонь единства», соблюдая все санитарные требования. Огонь на вершине зажигается, в первую очередь, как дань памяти предкам, отдавшим свои жизни на пути к свободе, к суверенитету нашей страны. Он символизирует единение народа. Пусть ваш путь, который испокон веков был началом обновления и созидания, опорой страны и единства, благополучия и процветания, принесёт вам успех, - обратился Серикбай Трумов.


Амал күні құтты болсын! На горе Отпан зажгли «Огонь единства»


После зажжения факела старейшины дали своё благословение. Затем потомки рода Балыкшы торжественно передали эстафету представителям рода Жеменей.



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