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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:35

Просмотров: 317

Коронавирусом заразились три человека в Мангистау

В регионе выявили три инфицированных COVID-19, сообщает coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
По состоянию на 14 марта в Мангистауской области выявлены три случая заражения коронавирусной инфекцией. Также сообщается о шести фактах выздоровления.

Лидер заражений за прошедшие сутки - Алматы. Там СOVID-19 подтвердился у 360 человек. В Нур-Султане зафиксировано 173 случая.

С начала пандемии в Мангистау коронавирусом заразились 4298 человек, вылечились - 3972.



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Комментарии ( 1 )

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motor (Посетители) Сегодня, 10:55
Вообще "Корису" в Мангистау как раз тот случай, когда можно проверить насколько ковид заразна при случае контакта, думаю ученым надо взять на заметку для эксперимента.
 
 

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