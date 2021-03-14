Коронавирусом заразились три человека в Мангистау

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По состоянию на 14 марта в Мангистауской области выявлены три случая заражения коронавирусной инфекцией. Также сообщается о шести фактах выздоровления.



Лидер заражений за прошедшие сутки - Алматы. Там СOVID-19 подтвердился у 360 человек. В Нур-Султане зафиксировано 173 случая.



С начала пандемии в Мангистау коронавирусом заразились 4298 человек, вылечились - 3972.