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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:17

Просмотров: 1461

Активиста из Жанаозена арестовали на пять суток из-за кредита

Неуплата кредита стала поводом для административного ареста местного активиста, сообщает «Радио Азаттык».

Фото из доступных источников
Житель Жанаозена Бакытжан Тажигалиев сообщил редакции «Радио Азаттык», что его брата Габидена Тажигалиева 9 марта забрали с места работы полицейские.

Позже судья Жанаозенского специализированного административного суда Серик Жумабаев назначил ему арест на пять суток по обвинению в невыполнении требования судебного пристава Узакбая Сейтжаппара о возврате банку ссуды в размере 663 тысяч тенге.

Родные задержанного считают, что кредит стал предлогом для ареста. Они не могут увидеться с ним и передать ему продукты с необходимыми вещами.

- С трудом взяли сменную одежду. Другие вещи и еду не пропустили. Его посадили за недавнюю чрезмерную активность и требования. Он не отказывался выплатить кредит. Он также недавно устроился на работу. Работы не было, но он пытался вернуть долг, - заявил Бакытжан Тажигалиев.


В городском управлении полиции от комментариев отказываются.

В свою очередь, частный судебный исполнитель Узакбай Сейтжаппар сообщил, что не в курсе происходящего. Он не присутствовал на суде по его задержанию. Подобное наказание должников, по его словам, существует на практике.

Как пишет «Радио Азаттык», Габиден Тажигалиев часто поднимает социальные проблемы в Жанаозене. 28 февраля он со своими единомышленниками вышли на площадь на окраине города в знак протеста. Свои требования они опубликовали в Facebook.



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