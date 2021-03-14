Активиста из Жанаозена арестовали на пять суток из-за кредита

- С трудом взяли сменную одежду. Другие вещи и еду не пропустили. Его посадили за недавнюю чрезмерную активность и требования. Он не отказывался выплатить кредит. Он также недавно устроился на работу. Работы не было, но он пытался вернуть долг, - заявил Бакытжан Тажигалиев.

Житель Жанаозена Бакытжан Тажигалиев сообщил редакции «Радио Азаттык» , что его брата Габидена Тажигалиева 9 марта забрали с места работы полицейские.Позже судья Жанаозенского специализированного административного суда Серик Жумабаев назначил ему арест на пять суток по обвинению в невыполнении требования судебного пристава Узакбая Сейтжаппара о возврате банку ссуды в размере 663 тысяч тенге.Родные задержанного считают, что кредит стал предлогом для ареста. Они не могут увидеться с ним и передать ему продукты с необходимыми вещами.В городском управлении полиции от комментариев отказываются.В свою очередь, частный судебный исполнитель Узакбай Сейтжаппар сообщил, что не в курсе происходящего. Он не присутствовал на суде по его задержанию. Подобное наказание должников, по его словам, существует на практике.Как пишет «Радио Азаттык», Габиден Тажигалиев часто поднимает социальные проблемы в Жанаозене. 28 февраля он со своими единомышленниками вышли на площадь на окраине города в знак протеста. Свои требования они опубликовали в Facebook.