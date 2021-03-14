Земляные работы вблизи газопровода возмутили жителя Актау

- Где проходят газопроводы, размечены специальные охранные зоны. С каким риском для жизни производятся эти земляные работы? Как давал разрешение акимат? Это явное нарушение, - негодует местный житель Ермек.

На участке в 23 микрорайоне, напротив рынка «Асар-С», где проводят земляные работы, располагаются две АГЗС.По словам автора видео Ермека, ему сообщили, в будущем здесь будет проложен асфальт.