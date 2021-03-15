В первый день Амала в Мангистау родились 18 детей

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Девять мальчиков и девять девочек родились в Амал в областном перинатальном центре «Мать и дитя». Самый крупный из них – мальчик, родившийся с весом 4 кг 070 г. Это были срочные роды, которые провела акушер-гинеколог А.Алипанова.
Самую маленькую девочку с весом 2 кг 650 г приняла доктор А.Кубышова.
Всего было шесть срочных родов, четырём мамам пришлось сделать операцию кесарево сечение.
Самую маленькую девочку с весом 2 кг 650 г приняла доктор А.Кубышова.
Всего было шесть срочных родов, четырём мамам пришлось сделать операцию кесарево сечение.
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