В первый день Амала в Мангистау родились 18 детей

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Девять мальчиков и девять девочек родились в Амал в областном перинатальном центре «Мать и дитя». Самый крупный из них – мальчик, родившийся с весом 4 кг 070 г. Это были срочные роды, которые провела акушер-гинеколог А.Алипанова.



Самую маленькую девочку с весом 2 кг 650 г приняла доктор А.Кубышова.



Всего было шесть срочных родов, четырём мамам пришлось сделать операцию кесарево сечение.