В парке «Ак Бота» в Актау честь Амала высадили 150 деревьев

Фото предоставлено областным молодёжным ресурсным центром

В Мангистауской области в честь празднования Амала стартовал фестиваль «Мангистау Наурыз фест-2021». Мероприятие направлено в том числе на совершение добрых дел.



- В казахской традиции существует множество ритуалов, которые воспитывают нравственность, доброту и чувство сострадания к окружающей среде. Бережное отношение к природе в праздник весеннего обновления всего живого - важная составляющая нашего фестиваля, - отметили в молодёжном центре.



Сегодня, 15 марта, в честь празднования Амала и начала молодёжного фестиваля «Мангистау Наурыз фест-2021» молодёжь региона посадила 150 саженцев в парке «Акбота». В мероприятии приняли участие активисты молодёжных организаций, волонтёры и студенты колледжей. Всего по области сегодня было высажено 500 деревьев.



- Наша цель - украсить города и районы, превратить их в зелёные оазисы, побудить молодёжь заботиться о природе и уважать свою родину. Мы планируем продолжить акцию в апреле, - сказал Аблай Фазылбек, директор областного молодёжного ресурсного центра.