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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 19:05

Просмотров: 380

В парке «Ак Бота» в Актау честь Амала высадили 150 деревьев

В Актау молодёжь в честь празднования Амала высадила 150 деревьев в парке «Ак Бота». Всего по области было посажено 500 зелёных насаждений. Об этом сообщили в областном молодёжном ресурсном центре.

Фото предоставлено областным молодёжным ресурсным центром
В Мангистауской области в честь празднования Амала стартовал фестиваль «Мангистау Наурыз фест-2021». Мероприятие направлено в том числе на совершение добрых дел.

- В казахской традиции существует множество ритуалов, которые воспитывают нравственность, доброту и чувство сострадания к окружающей среде. Бережное отношение к природе в праздник весеннего обновления всего живого - важная составляющая нашего фестиваля, - отметили в молодёжном центре.

Сегодня, 15 марта, в честь празднования Амала и начала молодёжного фестиваля «Мангистау Наурыз фест-2021» молодёжь региона посадила 150 саженцев в парке «Акбота». В мероприятии приняли участие активисты молодёжных организаций, волонтёры и студенты колледжей. Всего по области сегодня было высажено 500 деревьев.

- Наша цель - украсить города и районы, превратить их в зелёные оазисы, побудить молодёжь заботиться о природе и уважать свою родину. Мы планируем продолжить акцию в апреле, - сказал Аблай Фазылбек, директор областного молодёжного ресурсного центра.



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Комментарии ( 3 )

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Феникс (Посетители) Сегодня, 20:42
А полив будет тоже раз в году только в честь праздника?
 
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  • TU-154
  • Oraz
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:30
500 саженцев на все область маловато, но и на том спасибо.
Теперь остается не забыть поливать.
В этом деле у некоторых наблюдается амнезия.
 
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  • TU-154
  • Oraz
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:28
Интересно сколько за лето засохнет от суперполива?
 
 

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