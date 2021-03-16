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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:05

Просмотров: 1960

В Жанаозене выявлен факт вывоза сжиженного газа за пределы города

На выезде из Жанаозена сотрудниками акимата и отдела полиции задержаны три газовоза, в каждом из которых по 55 тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ). Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области

Фото из архива Lada.kz
Вчера, 15 марта, в Жанаозене зафиксирован факт вывоза отпущенного ТОО «КазГПЗ» топлива за пределы города.

- В результате переговоров с предпринимателями было решено, что машины с газом будут возвращены в город для реализации топлива жанаозенским автовладельцам. Сотрудники акимата в свою очередь взяли под контроль данный процесс. Вчера, 15 марта, заводом выделено 166,7 тонн газа АГЗС Жанаозена, - сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Напомним, вчера в целях устранения сложившейся проблемы главой региона принято оперативное решение - объём топлива, который должен быть отпущен с «КАЗГПЗ» в конце марта поступит на АГЗС региона в ближайшее время (сегодня и завтра). Во всех акиматах городов и районов созданы рабочие группы, ими ведется круглосуточный мониторинг газозаправочных станций. Цель - обеспечить своевременное поступление выделенного в регион газа населению. Глава региона поручил строго следить за процессом заместителю, ответственному за эту сферу.



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Комментарии ( 3 )

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-1
  • синдбад
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  • malovdmitriy
  • 14679677
  • Oraz
  • alixah
 302847066 (Посетители) Сегодня, 17:41
Жд цистерны, морпорт, автотрассы, вот три направления вывоза. Все об этом знают. Авиа пока исключено, пока...

Имярек,Каз ГПЗ вообще почти 500 тонн в день производит, где остальное?
 
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  • 14679677
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  • Dushman
  • alixah
  • GIBSON.SG
  • 490
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:23
Вот оно! А нас байками кормят, один лапшу вешал про туристов, что машин много и т.д.
Теперь очередные байки другой рассказывает а газ как вывозили так и вывозят. ВЕРЫ НЕТУ ВАМ БАЙЩИКИ!
Когда уже всех вас пересажают!?
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:21
и опять не имен ни фамилий! чьи газовозы? кому принадлежат? что блЭд за детский сад? Жанаозен ни такой и мегаполис,что бы не известно было,кто и что мутит....свой же народ грабите мародеры в прямом смысле angry

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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