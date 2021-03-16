В Жанаозене выявлен факт вывоза сжиженного газа за пределы города

Фото из архива Lada.kz

Вчера, 15 марта, в Жанаозене зафиксирован факт вывоза отпущенного ТОО «КазГПЗ» топлива за пределы города.



- В результате переговоров с предпринимателями было решено, что машины с газом будут возвращены в город для реализации топлива жанаозенским автовладельцам. Сотрудники акимата в свою очередь взяли под контроль данный процесс. Вчера, 15 марта, заводом выделено 166,7 тонн газа АГЗС Жанаозена, - сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.



Напомним, вчера в целях устранения сложившейся проблемы главой региона принято оперативное решение - объём топлива, который должен быть отпущен с «КАЗГПЗ» в конце марта поступит на АГЗС региона в ближайшее время (сегодня и завтра). Во всех акиматах городов и районов созданы рабочие группы, ими ведется круглосуточный мониторинг газозаправочных станций. Цель - обеспечить своевременное поступление выделенного в регион газа населению. Глава региона поручил строго следить за процессом заместителю, ответственному за эту сферу.