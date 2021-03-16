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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:16

Просмотров: 2237

Дети Казахстана смогут бесплатно долететь на самолете на пляжи Мангистау и не только

Детям от двух до четырнадцати лет разрешат бесплатный авиаперелёт по основным туристическим направлениям Казахстана, среди которых Мангистауская область. Об этом сообщает сайт tengritravel.kz.

Фото из архива Lada.kz
Бесплатные авиаперелёты по основным туристическим маршрутам Казахстана, включая Мангистау, разрешат детям от двух до четырнадцати лет. Программа «Кидс гоу фри» («Дети путешествуют бесплатно»), как сообщает сайт tengritravel.kz, предназначена для популяризации внутреннего туризма среди казахстанцев. В Министерстве культуры и спорта подсчитали, что это позволит удешевить стоимость отдыха примерно на 30 процентов.

Дети смогут бесплатно воспользоваться авиаперелетом по десяти приоритетным туристским направлениям страны:

- пляжные зоны отдыха Мангистау;
- озеро Алаколь;
- горный кластер алматинского региона;
- Щучинско-Боровская курортная зона;
- Баянаульская курортная зона;
- Имантау-Шалкарская курортная зона;
- озеро Балхаш;
- Туркестан;
- Нур-Султан с целью MICE-туризма (деловой туризм, связанный с организацией и проведением корпоративных мероприятий);
- космодром Байконур.

При путешествиях семьи должны будут соблюсти ряд правил.

В местах, куда семья направляется на отдых, необходимо прожить не менее пяти дней и четырех ночей без перерыва. В случае, если вы планируете посетить несколько мест, то в каждом необходимо прожить не менее двух дней и одной ночи, при этом общее количество времени проживания должно составлять от пяти дней и четырех ночей без перерыва по датам. В случае, если семья планирует посетить несколько пунктов, бесплатными будут авиабилеты до аэропорта первой локации и из аэропорта конечной локации, а если в каждой из локаций туристы проживут не менее пяти дней и четырех ночей, то все авиабилеты для детей будут предоставлены по программе «Кидс гоу фри».

На одного родителя или законного представителя ребенка может приходиться не более двух детей. Помимо этого, программу нельзя будет использовать, если вы планируете остановиться у родственников или друзей – только в гостиницах, мотелях, кемпингах, туристских базах, гостевых домах, домах отдыха, пансионатах.

Предложение будут реализовывать туроператоры в сфере внутреннего туризма или через турагентов. На сегодняшний день программа «Кидс гоу фри» находится на стадии рассмотрения в Сенате Парламента РК и утвердить ее можно будет после принятия законопроекта по вопросам туристской деятельности.



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Комментарии ( 4 )

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  • valesa
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 21:10
Как только примут программу, тут же поднимутся цены в отелях, мотелях и на авиаперелеты...
Знаем, проходили...
 
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  • Valderrama
 Земляк (Посетители) Сегодня, 19:30
Цитата: TU-154
Бесплатный сыр, бывает только в мышеловке.
Билеты для детей бесплатно зато для родителей и сопровождающих в три дорого да плюс раскошелиться за гостиницу мотели кемпинги !! дети там точно бесплатно ночевать не будут!! ЛОХОТРОН.... позволит удешевить стоимость отдыха примерно на 30 процентов. Для туроператоров а для людей выйдет все это удовольствие в хорошую сумму.
 
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  • 618965450
 Космос (Посетители) Сегодня, 19:15
Не нашёл - обратно как, тоже бесплатно... или как? ;)
Вход рубль, выход два! )))
 
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  • Земляк
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 18:50
Бесплатный сыр, бывает только в мышеловке.
 
 

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