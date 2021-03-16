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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:54

Просмотров: 563

В Мангистау планируют построить 49 опорных пунктов полиции и установить 600 видеокамер

Об открытии новых опорных пунктах полиции заявил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, сообщает Polisia.kz.

Фото из открытых источников
Министр внутренних дел заявил, что в Мангистауской области будет построено 49 опорных пунктов полиции в рамках реализации принципа «полиция шаговой доступности».

Также глава МВД подчеркнул, что в области приступили к созданию сети участковых пунктов, и уже в этом году будет построено 14 из них.

– В рамках модернизации системы органов внутренних дел необходимо ускорить установку технологически оснащенных стационарных постов полиции нового образца и обеспечить эффект постоянного присутствия правоохранителей. Последнему будут способствовать организация пеших патрулей во дворах жилых домов, парках и скверах, а также развитие системы видеонаблюдения, – подчеркнул министр.

В настоящее время в городе Актау функционирует 127 камер, и в ближайшем будущем планируется установить еще 600, сообщает Polisia.kz.

– Мы живем в быстро меняющемся мире, когда инновационные технологии прочно входят в нашу повседневную жизнь. С 13 февраля водителям больше не обязательно иметь при себе права и техпаспорт, полицейский за секунды делает проверку с помощью планшета и информационных систем. Также с февраля работает мобильное приложение «102», которым уже пользуются и жители городов, и сельчане. Цифровизация казахстанской полиции проводится для поддержания безопасности граждан и налаживания постоянного и продуктивного взаимодействия с населением, – отметил глава МВД.



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Комментарии ( 1 )

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 Земляк (Посетители) Сегодня, 19:09
Отличная новость что то собрались строить!!! draznilka только на фиг они нужны деньги не куда девать ? постройте лучше Газоперерабатывающий завод!!!
 
 

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