В Мангистау планируют построить 49 опорных пунктов полиции и установить 600 видеокамер

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Министр внутренних дел заявил, что в Мангистауской области будет построено 49 опорных пунктов полиции в рамках реализации принципа «полиция шаговой доступности».
Также глава МВД подчеркнул, что в области приступили к созданию сети участковых пунктов, и уже в этом году будет построено 14 из них.
– В рамках модернизации системы органов внутренних дел необходимо ускорить установку технологически оснащенных стационарных постов полиции нового образца и обеспечить эффект постоянного присутствия правоохранителей. Последнему будут способствовать организация пеших патрулей во дворах жилых домов, парках и скверах, а также развитие системы видеонаблюдения, – подчеркнул министр.
В настоящее время в городе Актау функционирует 127 камер, и в ближайшем будущем планируется установить еще 600, сообщает Polisia.kz.
– Мы живем в быстро меняющемся мире, когда инновационные технологии прочно входят в нашу повседневную жизнь. С 13 февраля водителям больше не обязательно иметь при себе права и техпаспорт, полицейский за секунды делает проверку с помощью планшета и информационных систем. Также с февраля работает мобильное приложение «102», которым уже пользуются и жители городов, и сельчане. Цифровизация казахстанской полиции проводится для поддержания безопасности граждан и налаживания постоянного и продуктивного взаимодействия с населением, – отметил глава МВД.
Также глава МВД подчеркнул, что в области приступили к созданию сети участковых пунктов, и уже в этом году будет построено 14 из них.
– В рамках модернизации системы органов внутренних дел необходимо ускорить установку технологически оснащенных стационарных постов полиции нового образца и обеспечить эффект постоянного присутствия правоохранителей. Последнему будут способствовать организация пеших патрулей во дворах жилых домов, парках и скверах, а также развитие системы видеонаблюдения, – подчеркнул министр.
В настоящее время в городе Актау функционирует 127 камер, и в ближайшем будущем планируется установить еще 600, сообщает Polisia.kz.
– Мы живем в быстро меняющемся мире, когда инновационные технологии прочно входят в нашу повседневную жизнь. С 13 февраля водителям больше не обязательно иметь при себе права и техпаспорт, полицейский за секунды делает проверку с помощью планшета и информационных систем. Также с февраля работает мобильное приложение «102», которым уже пользуются и жители городов, и сельчане. Цифровизация казахстанской полиции проводится для поддержания безопасности граждан и налаживания постоянного и продуктивного взаимодействия с населением, – отметил глава МВД.