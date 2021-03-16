«Уголок природы» для детей с особыми потребностями открыли в Жетыбае местные нефтяники

В Центре психолого-педагогической коррекции для детей с ограниченными возможностями в селе Жетыбай открылся кабинет «Уголок природы». По словам представителей ЦОК, в нем созданы условия для того, чтобы дети чувствовали себя, как на природе - есть фонтан, детские качели и звуки пения птиц.Кабинет открыли на пожертвования нефтяников из местных компаний. Работники перечислили однодневную заработную плату и сами изготовили необходимое оборудование для специальной комнаты.В настоящее время Центр работает с 70 детьми в две смены. С каждым ребенком работают психолог, сурдопедагог и дефектолог, а также они посещают кабинет лечебной физкультуры.