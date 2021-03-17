Медсестра с 40 процентами поражения легких лечила пациентов в Актау

- Да, там страшно было. Мы ходили в средствах индивидуальной защиты 24 часа. Ночью не спали. Всегда были на телефоне, потому что через каждые пять минут поступали тяжелые больные. Я заболела коронавирусом, была пневмония. Я не стала просто так выходить на больничный и лежать в гостинице, - рассказала Камажай Бисекенова.

- По оптимистичному сценарию в апреле ожидается регистрация до 500 случаев в сутки. При пессимистичном сценарии регистрация может достигнуть 1700 случаев в сутки. Эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен временем, необходимым на выработку иммунитета. В последующем эффект будет усиливаться и влиять на эпидситуацию в стране, - высказался министр здравоохранения Алексей Цой.

- Коронавирус - это повод «попилить» бюджетные средства. Когда пугают очередными ограничениями, нужно принимать во внимание, что для кого-то это повод выделить новые средства на новую модульную больницу, новые лозунги или химическую обработку, - сказала экономист Меруерт Махмутова.