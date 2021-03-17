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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:55

Просмотров: 1428

Медсестра с 40 процентами поражения легких лечила пациентов в Актау

Медсестра из Актау поделилась воспоминаниями о работе в пик эпидемии коронавируса в Казахстане. Об этом сообщает республиканский телеканал «Астана ТВ».

Кадр видео
Старшая медсестра Мангистауской областной больницы Камажай Бисекенова оказалась в самом эпицентре событий.

Четыре месяца она не виделась с родными, а только выходила с ними на видеосвязь.

- Да, там страшно было. Мы ходили в средствах индивидуальной защиты 24 часа. Ночью не спали. Всегда были на телефоне, потому что через каждые пять минут поступали тяжелые больные. Я заболела коронавирусом, была пневмония. Я не стала просто так выходить на больничный и лежать в гостинице, - рассказала Камажай Бисекенова.


С 40 процентами поражения легких медсестра продолжала помогать постоянно поступающим пациентам.

Прошел год. В стране снова зафиксировали прирост зараженных. Министерство здравоохранения предполагает, что прогноз повторится. Статистика заболеваемости стабильно ухудшается перед праздниками и в связи с этим в Нур-Султане и Алматинской области вводят локдаун выходного дня.

- По оптимистичному сценарию в апреле ожидается регистрация до 500 случаев в сутки. При пессимистичном сценарии регистрация может достигнуть 1700 случаев в сутки. Эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен временем, необходимым на выработку иммунитета. В последующем эффект будет усиливаться и влиять на эпидситуацию в стране, - высказался министр здравоохранения Алексей Цой.


Как передает «Астана ТВ», за год санитарные врачи так и не определились с точным механизмом ужесточения карантина.

Некоторые их меры кажутся просто абсурдными. Например, общественный транспорт. Его то сокращают, то увеличивают, а порой и вовсе отменяют. Большинство ограничений эксперты считают неоправданными, но, к сожалению, в приоритете сейчас экономика страны, а не здоровье людей.

- Коронавирус - это повод «попилить» бюджетные средства. Когда пугают очередными ограничениями, нужно принимать во внимание, что для кого-то это повод выделить новые средства на новую модульную больницу, новые лозунги или химическую обработку, - сказала экономист Меруерт Махмутова.



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