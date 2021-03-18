«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 18 Марта
+10...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.44 KZT
  • €1 = 498.32 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:14

Просмотров: 2

Врачи-эпидемиологи Мангистау напомнили о правилах гигиены во время празднования Наурыза

Соблюдать гигиенические требования во время празднования Наурыз мейрамы с семьёй в домашних условиях рекомендует Баян Сатканбаева, руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора и контроля за пищевыми объектами департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

Фото из Сети интернет
Во время праздника Наурыз в каждой семье традиционно накрывают стол с разнообразными угощениями национальных блюд, салатами, кондитерскими изделиями с кремом. Однако, как отметила Баян Сатканбаева, если не соблюдены требования гигиены, то обед за праздничным столом может привести к пищевым отравлениям. В связи с этим во время празднования Наурыз мейрамы и в выходные дни специалисты напомнили о необходимости соблюдения гигиенических требований.

- При приготовлении блюд к праздничному столу необходимо соблюдать сроки их хранения и употребления, не допускать совместного хранения сырых и готовых блюд, а при незначительном подозрении на плохое качество не употреблять пищу, особенно остающиеся после вчерашнего застолья. Самые опасные блюда: готовые блюда из курицы, закуски с яйцами, салаты с майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом (торты, сладкая выпечка). Рекомендуем не ставить заблаговременно готовые блюда на праздничный стол, а хранить их с соблюдением необходимого температурного режима, - прокомментировала Баян Сатканбаева.

В праздничные дни чаще всего объекты общественного питания и торговые точки изготавливают большое количество кулинарных, а также кремовых кондитерских изделий. В этой связи специалисты просят обратить внимание на наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов, условия их хранения и реализации, быть осторожными при покупке продуктов питания в торговых точках, не соблюдающих правила гигиены.

- Просим обратить внимание руководителей ресторанов, кафе и продовольственных магазинов на вопросы профилактики отравлений в дни Наурыз мейрамы. Персонал должен соблюдать правила личной гигиены и допускать к работе работников, прошедших медицинский осмотр, - подчеркнула руководитель отдела департамента.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика