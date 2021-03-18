Врачи-эпидемиологи Мангистау напомнили о правилах гигиены во время празднования Наурыза

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Во время праздника Наурыз в каждой семье традиционно накрывают стол с разнообразными угощениями национальных блюд, салатами, кондитерскими изделиями с кремом. Однако, как отметила Баян Сатканбаева, если не соблюдены требования гигиены, то обед за праздничным столом может привести к пищевым отравлениям. В связи с этим во время празднования Наурыз мейрамы и в выходные дни специалисты напомнили о необходимости соблюдения гигиенических требований.



- При приготовлении блюд к праздничному столу необходимо соблюдать сроки их хранения и употребления, не допускать совместного хранения сырых и готовых блюд, а при незначительном подозрении на плохое качество не употреблять пищу, особенно остающиеся после вчерашнего застолья. Самые опасные блюда: готовые блюда из курицы, закуски с яйцами, салаты с майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом (торты, сладкая выпечка). Рекомендуем не ставить заблаговременно готовые блюда на праздничный стол, а хранить их с соблюдением необходимого температурного режима, - прокомментировала Баян Сатканбаева.



В праздничные дни чаще всего объекты общественного питания и торговые точки изготавливают большое количество кулинарных, а также кремовых кондитерских изделий. В этой связи специалисты просят обратить внимание на наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов, условия их хранения и реализации, быть осторожными при покупке продуктов питания в торговых точках, не соблюдающих правила гигиены.



- Просим обратить внимание руководителей ресторанов, кафе и продовольственных магазинов на вопросы профилактики отравлений в дни Наурыз мейрамы. Персонал должен соблюдать правила личной гигиены и допускать к работе работников, прошедших медицинский осмотр, - подчеркнула руководитель отдела департамента.