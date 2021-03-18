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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:03

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Жителям Мангистау напоминают об уплате налога на имущественный доход до 10 апреля

Как оплатить налоги на имущественный доход от реализации недвижимого имущества, рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Фото из доступных источников
На сегодняшний день одним из часто задаваемых вопросов является имущественный доход (ИПН) при реализации недвижимости в Республике Казахстан: в каких случаях возникает имущественный доход, когда применяется рыночная стоимость.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области поясняет порядок налогообложения прироста стоимости при реализации физическим лицом.

Имущественный доход возникает у физического лица при возникновении прироста стоимости при реализации имущества, указанного в статье 331 Налогового кодекса в редакции статьи 33 Закона о введении.

- Следует помнить, что имущественный доход возникает в случае возникновения прироста стоимости при реализации жилищ (квартиры, индивидуальные жилые дома, комнаты в общежитии), дач, земельных участков под ИЖС, садовых участков, объектов личного подсобного хозяйства, гаражей, исключительно находящихся на праве собственности менее года с даты регистрации права собственности на такие объекты. Однако, при реализации коммерческих объектов либо земельных участков, предназначенных для строительства таких объектов, имущественный доход в виде прироста стоимости возникает вне зависимости от срока владения такой недвижимостью, - рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Итак, доходом от прироста стоимости является положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и ценой (стоимостью) его приобретения.

В каких же случаях применима рыночная стоимость?
Рыночная стоимость применима в случаях, когда имущество получено в виде наследования, благотворительной помощи или при реализации индивидуального жилого дома, построенного самостоятельно.
- Важно помнить, что рыночная стоимость на дату возникновения права собственности должна быть определена не позднее срока, установленного для представления декларации по индивидуальному подоходному налогу за налоговый период, в котором реализовано такое имущество. Не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано такое имущество, - отметили в ведомстве.

Как определяется прирост стоимости?
В случае отсутствия рыночной стоимости, либо при несоблюдении срока определения рыночной стоимости, а также в других случаях отсутствия стоимости приобретения (при получении недвижимости в дар, если в договоре мены не указана стоимость имущества) необходимо учесть следующее.

Доходом от прироста стоимости будет являться:
- в случаях реализации квартиры, индивидуального жилого дома, комнаты в общежитии, дач, объектов личного подсобного хозяйства, гаражей – положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и оценочной стоимостью. При этом оценочной стоимостью является стоимость, определенная для исчисления налога на имущество Государственной корпорацией «Правительство для граждан», на 1 января года, в котором возникло право собственности;
- в случаях реализации земельных участков, садовых участков – положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и кадастровой (оценочной) стоимостью земельного участка;
- в случаях реализации коммерческой недвижимости - цена (стоимость) реализации.

- Исчисление ИПН с таких доходов производится физическим лицом самостоятельно по ставке 10 процентов и подлежит уплате не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в котором получен такой доход. Декларацию по ИПН (форма 240.00) нужно представить в срок не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором получен имущественный доход. Если доход получен в 2020 году, то декларация представляется не позднее 31 марта 2021 года, подоходный налог уплачивается не позднее 10 апреля 2021 года, - сообщили в департаменте государственных доходов региона.



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