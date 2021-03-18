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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:05

Просмотров: 371

Коронавирусу вопреки! Жителей Актау пригласили на ярмарку мастеров и рукодельниц

В дни празднования Наурыза в Актау пройдёт ярмарка мастеров и рукодельниц. Приглашение опубликовано на сайте городского акимата.

Приглашение на ярмарку
В «КДК имени Абая» 20,21,22 марта с 10:00 до 19:00 пройдёт ярмарка мастеров и рукодельниц. Приглашаем всех жителей и гостей города Актау, об этом сообщает городской акимат на своей страничке в Сети интернет.

Напомним, ранее главный санврач Мангистау посоветовал не посещать общественные места.

А вчера Газиз Надуев сообщил, что праздничные мероприятия на Наурыз в Мангистау запрещены, и рекомендовал праздновать дома со своей семьёй.



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Комментарии ( 1 )

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МСМ-54 (Посетители) Сегодня, 15:07
У нас всегда так, один зовёт, другой
гонит.
 
 

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