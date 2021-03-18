Коронавирусу вопреки! Жителей Актау пригласили на ярмарку мастеров и рукодельниц

Приглашение на ярмарку
В «КДК имени Абая» 20,21,22 марта с 10:00 до 19:00 пройдёт ярмарка мастеров и рукодельниц. Приглашаем всех жителей и гостей города Актау, об этом сообщает городской акимат на своей страничке в Сети интернет.
Напомним, ранее главный санврач Мангистау посоветовал не посещать общественные места.
А вчера Газиз Надуев сообщил, что праздничные мероприятия на Наурыз в Мангистау запрещены, и рекомендовал праздновать дома со своей семьёй.
Напомним, ранее главный санврач Мангистау посоветовал не посещать общественные места.
А вчера Газиз Надуев сообщил, что праздничные мероприятия на Наурыз в Мангистау запрещены, и рекомендовал праздновать дома со своей семьёй.