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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:00

Просмотров: 13

Качество услуг проверили в 25 медицинских организациях Мангистау

В Мангистау прошла проверка качества услуг в 25 медицинских организациях и выявлены нарушения. Об этом в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области сообщила руководитель отдела контроля качества медицинских услуг филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Мангистауской области Мадина Баспаева.

Иллюстративное фото
В Мангистауской области в этом году «Фонд социального медицинского страхования» заключил договор с 56 медицинскими организациями и провёл мониторинг качества медицинских услуг.

- На сегодняшний день проведён мониторинг в 25 медицинских организациях. В ходе проверки были выявлены проблемы с документацией, длительное получение услуг, несоответствие лечебных мероприятий указанным требованиям. Для восполнения пробела медицинским организациям отводится 45 дней. Если недостаток не будет устранён, будут приняты меры, - сказала Мадина Баспаева.

В целях повышения качества медицинской помощи в фонде действует экспертный совет.

- Кроме того, каждая организация имеет службу поддержки пациентов и внутреннего аудита. Здесь определяется состояние порядка оказания медицинской помощи больным. В случае, если пациент не удовлетворен оказанной медицинской помощью, имеет место грубое отношение со стороны ответственного работника либо вымогательство денег за бесплатную медицинскую помощь, то специалисты незамедлительно приступают к рассмотрению вопроса, - сообщила Мадина Баспаева.



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