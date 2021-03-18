Качество услуг проверили в 25 медицинских организациях Мангистау

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В Мангистауской области в этом году «Фонд социального медицинского страхования» заключил договор с 56 медицинскими организациями и провёл мониторинг качества медицинских услуг.



- На сегодняшний день проведён мониторинг в 25 медицинских организациях. В ходе проверки были выявлены проблемы с документацией, длительное получение услуг, несоответствие лечебных мероприятий указанным требованиям. Для восполнения пробела медицинским организациям отводится 45 дней. Если недостаток не будет устранён, будут приняты меры, - сказала Мадина Баспаева.



В целях повышения качества медицинской помощи в фонде действует экспертный совет.



- Кроме того, каждая организация имеет службу поддержки пациентов и внутреннего аудита. Здесь определяется состояние порядка оказания медицинской помощи больным. В случае, если пациент не удовлетворен оказанной медицинской помощью, имеет место грубое отношение со стороны ответственного работника либо вымогательство денег за бесплатную медицинскую помощь, то специалисты незамедлительно приступают к рассмотрению вопроса, - сообщила Мадина Баспаева.