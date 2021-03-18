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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:07

Просмотров: 358

Конкурс «Образцовая невестка» прошёл в Мангистау

Звание «Лучшей келин Мангистауской области» получила жительница села Баянды. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».

Фото с сайта телеканала «Хабар 24»
Конкурс на звание лучшей невестки прошёл в Мангистауской области. Девушки и женщины из всех районов демонстрировали, как передаёт телеканал «Хабар 24», свои кулинарные навыки и знание национальных традиций.

«Образцовой невесткой» члены комиссии признали Ферузу Набиеву из села Баянды. Она замужем уже 15 лет и за это время родила четверых детей. По мнению жюри, она лучше всех участниц продемонстрировала обряд бесікке салу, который проводят, когда впервые укладывают младенца в традиционную колыбель-качалку.

- В пяти этапах было важно показать своё отношение к семейным ценностям. На суд зрителей мы показывали изделия ручной работы, блюда казахской кухни. Для жюри было очень нелегко выбрать победителя, - поделилась впечатлениями Феруза Набиева.



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