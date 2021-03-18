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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:09

Просмотров: 198

Акимат Актау: Интервал движения автобусов на маршруте №5 будет уменьшен

О причинах нехватки автотранспорта и большого интервала движения автобусов маршрута №5 рассказали в городском акимате.

Фото из архива Lada.kz
В рубрике «Народные новости» жители Актау пожаловались на большой интервал движения автобусов маршрута №5.

- В автобусах №5 увеличили интервал времени на 30 минут. В начале 2021 года в городском акимате сказали, что будут ездить автобусы с интервалом 10-15 минут. Теперь вопрос, где ваши обещания? В данный момент автобусы ездят с интервалом 30-40 минут. По городу ездят только пять автобусов. Как не зайдёшь, всегда полный автобус, детей и стариков жалко. Им тесно, потеют, еле доезжают до места. Город растёт, а автобусы, наоборот, уменьшаются. Как не спросишь у кондуктора по этой проблеме, они направляют позвонить в call-центр, звонишь в call-центр они направляют в акимат, звонишь в акимат, они обратно направляют в call-центр перевозчика. Теперь вопрос, кто контролирует автобусы? - спрашивает жительница Актау.

В акимата Актау рассказали, что в январе текущего года в адрес перевозчика общественного транспорта №5 было направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке за невыполнение договорных обязательств. Указанное учреждение перевозчика, не согласившись с уведомлением, подали жалобу в суд.

- Судом вынесено решение не приостанавливать работу данного перевозчика. Однако в ходе проверки сотрудниками отдела было установлено, что начальный интервал движения общественного транспорта №5 по городу был увеличен до 35-40 минут, после чего автобусы вообще перестали выходить на линию. По данным фактам сотрудниками отдела составлен акт. В целях недопущения прекращения деятельности общественного транспорта на маршруте №5 в связи с потребностью населения, ТОО «Каспийский автопарк» выпустил на линию новые автобусы. Автобусы с начала февраля курсировали в количестве 12-14 автобусов, интервал составлял 12-14 минут. Данный перевозчик до сегодняшнего дня работал без каких-либо замечаний. Однако, в последние два-три дня возникла проблема с топливом. ТОО «Каспий автопарк» вынуждено было сократить количество автобусов. На сегодняшний день общественный транспорт №5 курсирует с интервалом 20-25 минут. Данный вопрос будет решён в ближайшее время, и интервал будет снижен до 12-15 минут, - сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 1 )

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  • Lelik72
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 20:41
...тогда встречное предложение в адрес нашего доблестного акимата, а вы не могли бы пойти на встречу к обычным горожанам и всё-таки совместно с автоперевозчиками открыть новые автобусные маршруты, а старые оставить в покое тем более они уже обкатанные и со своим небольшим графиком движения, а укрупнять и до того растянувшиеся маршруты вообще не стоит, а то так потом вообще не дождемся автобусов ...
 
 

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