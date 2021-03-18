В центральной больнице Мангистауского района установили компьютерный томограф

Фото пресс-службы ведомства

Аппарат компьютерной томографии (производство США) приобретён и установлен в центральной больнице Мангистауского района на основании приказа управления здравоохранения региона.



- Аппарат КТ доставлен в медицинскую организацию, которая работает круглосуточно. Врачи будут использовать его для проведения медицинских осмотров больных пневмонией. Это поспособствует интенсивной диагностике пациентов. За оборудованием закреплены два специалиста. Сейчас врач и рентген-лаборант проходят краткосрочный курс обучения, - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.