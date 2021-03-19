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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:06

Просмотров: 1208

Почётного звания «Заслуженный учитель Казахстана-2021» удостоилась педагог из Актау

Почётным званием наградили преподавателя общеобразовательной школы №14 Айсулу Тулембетову. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото предоставлено пресс-службой акима Актау
За выдающиеся достижения в области образования учитель химии из общеобразовательной школы №14 в Актау Тулембетова Айсулу Багитовна удостоилась звания «Заслуженный учитель Казахстана-2021». Награду ей вручили на встрече с министром образования и науки Республики Казахстан Асхатом Аймагамбетовым.

Почётного звания «Заслуженный учитель Казахстана-2021» удостоилась педагог из Актау


- Ученики опытного педагога не раз становились победителями городских, областных и республиканских олимпиад, а также участниками научных проектов. Выпускники ежегодно показывают высокие результаты в Едином национальном тестировании, - отметили в пресс-службе главы города.

Тулембетова Айсулу Багитовна – обладатель различных наград города, области и республики за самоотверженный труд в воспитании подрастающего поколения. Является победителем конкурса «Лучший педагог».

- Поздравляем Айсулу Багитовну с достижением и желаем дальнейших творческих успехов, - добавили в пресс-службе акима Актау.



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Комментарии ( 2 )

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  • Ну Ну
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 10:33
надеюсь, ей приравняли зарплату к зарплате депутата мажилиса. учитель взращивает будущее страны, а что делает депутат неизвестно.
 
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  • nazarbayevskii
 babe (Посетители) Сегодня, 10:13
Удивительно , почему она до сих пор не в IT лицее .
 
 

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