Почётного звания «Заслуженный учитель Казахстана-2021» удостоилась педагог из Актау

За выдающиеся достижения в области образования учитель химии из общеобразовательной школы №14 в Актау Тулембетова Айсулу Багитовна удостоилась звания «Заслуженный учитель Казахстана-2021». Награду ей вручили на встрече с министром образования и науки Республики Казахстан Асхатом Аймагамбетовым.- Ученики опытного педагога не раз становились победителями городских, областных и республиканских олимпиад, а также участниками научных проектов. Выпускники ежегодно показывают высокие результаты в Едином национальном тестировании, - отметили в пресс-службе главы города.Тулембетова Айсулу Багитовна – обладатель различных наград города, области и республики за самоотверженный труд в воспитании подрастающего поколения. Является победителем конкурса «Лучший педагог».- Поздравляем Айсулу Багитовну с достижением и желаем дальнейших творческих успехов, - добавили в пресс-службе акима Актау.