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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 19:13

Просмотров: 1508

А в ответ тишина: Акимат Мангистау вошёл в список аутсайдеров по количеству данных населению ответов

Реакция на нужды населения оказалась на наиболее низком уровне в Мангистауской и Костанайской областях. Об этом сообщается на аналитическом портале Ranking.kz.

Иллюстративное фото из доступных источников
Активность взаимодействия местных исполнительных органов с населением в соответствии с принципами концепции «слышащего государства» проанализировали в Ranking.kz. В рамках этого исследования составили рейтинг акиматов.

По состоянию на 17 марта в местные исполнительные органы (МИО) страны поступило более 28 тысяч обращений, из них ответы были получены только на 25,1 тысячи обращений или 89,4 процента.

Среди МИО страны лидером стал акимат Восточно-Казахстанской области, который ответил на все 1,3 тысячи полученных обращений. В ТОП-3 активных МИО также вошли акиматы Актюбинской и Кызылординской областей.

Аутсайдером же рейтинга стал акимат Алматы, который ответил всего на 72,9 процента всех обращений. В этот акимат направили 7,4 тысячи писем, из которых ответы получили только на 5,4 тысячи. Остальные обращения граждан остались без ответа.

В число аутсайдеров вошли и акиматы Костанайской (доля отвеченных обращений — 74,3 процента) и Мангистауской (доля отвеченных обращений — 81,6 процента) областей. В этих регионах реагирование на нужды населения оказалось на наиболее низком уровне.

А в ответ тишина: Акимат Мангистау вошёл в список аутсайдеров по количеству данных населению ответов


- Сам по себе ответ МИО на обращение населения не означает, что обратившийся гражданин ответом удовлетворён, и его проблема была решена. Ответ может быть формальным или не соответствующим запросу. Поэтому мы составили рейтинг по удовлетворённости населения полученными ответами, - пояснила в своей публикации команда Ranking.kz.

Акимат Мангистауской области не удовлетворил своими ответами 24 из 72 обращений граждан (33 процента).

А в ответ тишина: Акимат Мангистау вошёл в список аутсайдеров по количеству данных населению ответов



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Комментарии ( 4 )

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  • Шевченко 81
 12-й регион (Посетители) Вчера, 21:22
Ответ может быть формальным

Да вааааще капец! Просили мы их помочь нам воздействовать на Управление по охране труда,чтоб те в свою очередь "наехали" на нашего работодателя,который тянул с зарплатой более 7 месяцев...Отмазались на какой-то мараторий. И только после того как написали в Ген.прокуратуру,Министерство труда и Президенту в Акорду, эти с Астаны дали пинка под зад нашим МИО и тогда только зашевелились...Любят наши местные царьки,чтоб их умоляли,ползали перед ними
 
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tolk (Посетители) Вчера, 21:02
Кто то же должен быть аутсайдером! Но почему опять мы?
 
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 Наги_Актау (Посетители) Вчера, 21:02
Даже сомнений в этом не было. Оправдали мои ожидания.
 
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 Фактор и Я (Посетители) Вчера, 20:28
Так у нас так называемые власти имущих в лице акимата уже давно перестали прислушиваться к чаяниям и надеждам простого народа...у нас всё по принципу испорченного телефона.. взять эти бесконечные выступления и петиции населения против строительства незаконных самостроев, проблемы работы и движения городского транспорта, вечные и бесконечные проблемы несчастного озеленение территории города-областного центра, нежелания руководства области в лице самого акима проводить встречи с общественностью города с простыми горожанами и повсеместно решать злободневные проблемы ... получается,что руководство области само по себе,а народ их же электорат где там в своём мирке с вечно не решенными проблемами ...
 
 

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