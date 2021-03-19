А в ответ тишина: Акимат Мангистау вошёл в список аутсайдеров по количеству данных населению ответов

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Активность взаимодействия местных исполнительных органов с населением в соответствии с принципами концепции «слышащего государства» проанализировали в Ranking.kz. В рамках этого исследования составили рейтинг акиматов.
По состоянию на 17 марта в местные исполнительные органы (МИО) страны поступило более 28 тысяч обращений, из них ответы были получены только на 25,1 тысячи обращений или 89,4 процента.
Среди МИО страны лидером стал акимат Восточно-Казахстанской области, который ответил на все 1,3 тысячи полученных обращений. В ТОП-3 активных МИО также вошли акиматы Актюбинской и Кызылординской областей.
Аутсайдером же рейтинга стал акимат Алматы, который ответил всего на 72,9 процента всех обращений. В этот акимат направили 7,4 тысячи писем, из которых ответы получили только на 5,4 тысячи. Остальные обращения граждан остались без ответа.
В число аутсайдеров вошли и акиматы Костанайской (доля отвеченных обращений — 74,3 процента) и Мангистауской (доля отвеченных обращений — 81,6 процента) областей. В этих регионах реагирование на нужды населения оказалось на наиболее низком уровне.
- Сам по себе ответ МИО на обращение населения не означает, что обратившийся гражданин ответом удовлетворён, и его проблема была решена. Ответ может быть формальным или не соответствующим запросу. Поэтому мы составили рейтинг по удовлетворённости населения полученными ответами, - пояснила в своей публикации команда Ranking.kz.
Акимат Мангистауской области не удовлетворил своими ответами 24 из 72 обращений граждан (33 процента).
По состоянию на 17 марта в местные исполнительные органы (МИО) страны поступило более 28 тысяч обращений, из них ответы были получены только на 25,1 тысячи обращений или 89,4 процента.
Среди МИО страны лидером стал акимат Восточно-Казахстанской области, который ответил на все 1,3 тысячи полученных обращений. В ТОП-3 активных МИО также вошли акиматы Актюбинской и Кызылординской областей.
Аутсайдером же рейтинга стал акимат Алматы, который ответил всего на 72,9 процента всех обращений. В этот акимат направили 7,4 тысячи писем, из которых ответы получили только на 5,4 тысячи. Остальные обращения граждан остались без ответа.
В число аутсайдеров вошли и акиматы Костанайской (доля отвеченных обращений — 74,3 процента) и Мангистауской (доля отвеченных обращений — 81,6 процента) областей. В этих регионах реагирование на нужды населения оказалось на наиболее низком уровне.
- Сам по себе ответ МИО на обращение населения не означает, что обратившийся гражданин ответом удовлетворён, и его проблема была решена. Ответ может быть формальным или не соответствующим запросу. Поэтому мы составили рейтинг по удовлетворённости населения полученными ответами, - пояснила в своей публикации команда Ranking.kz.
Акимат Мангистауской области не удовлетворил своими ответами 24 из 72 обращений граждан (33 процента).