Жителей Мангистау поздравили с Наурызом в Ассоциации боевых искусств

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Помимо теплых пожеланий жителям региона и всей страны, в поздравление добавили видеонарезку с тренировок юных воспитанников ассоциации.







Ассоциация боевых искусств была создана в 2018 году, в неё вошли 20 федераций по неолимпийским видам спорта. Как сообщают СМИ, Ассоциация продвигает ценности и дух боевых искусств, способствует развитию спорта, участвует в подготовке спортивных кадров.