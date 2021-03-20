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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:44

Просмотров: 577

Водитель бросил грузовик на дороге в Актау

Полиция разыскивает водителя грузовика, который выгрузил на дорогу несколько тонн песка, а затем бросил автомобиль на проезжей части и скрылся. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».

Кадр из видеоматериала
Водителя, который бросил на дороге грузовой автомобиль и скрылся, полиция разыскивает с 19 марта. Сотрудники транспортной инспекции, как сообщает телеканал «Хабар 24», остановили его за то, что вместо разрешенных 25 тонн песка он перевозил более 40 тонн за раз.

По пути на штрафную стоянку водитель выгрузил песок на проезжую часть и скрылся на подъехавшем черном джипе.

- Водителя забрал хозяин большегрузной машину. По госномеру автотранспорта нам удалось установить индивидуального предпринимателя, на балансе которого находится грузовик. Участковый инспектор сейчас направился по адресу, где зарегистрирована эта компания.

Водителю или владельцу грузовика будет назначен штраф в размере более 800 тысяч тенге. Суд определит дальнейшую меру наказания.




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Комментарии ( 2 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:13
Полиция разыскивает водителя грузовика

Ну,и нафиг он вам сдался? Всё-равно будет мычать "я-не я и корова не моя" Найдите владельца грузовика. По любому все штрафы на нём.А он уже сам найдёт водятла.
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 14:03
Штраф не маленький
 
 

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