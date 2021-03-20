Водитель бросил грузовик на дороге в Актау

Кадр из видеоматериала
Водителя, который бросил на дороге грузовой автомобиль и скрылся, полиция разыскивает с 19 марта. Сотрудники транспортной инспекции, как сообщает телеканал «Хабар 24», остановили его за то, что вместо разрешенных 25 тонн песка он перевозил более 40 тонн за раз.
По пути на штрафную стоянку водитель выгрузил песок на проезжую часть и скрылся на подъехавшем черном джипе.
- Водителя забрал хозяин большегрузной машину. По госномеру автотранспорта нам удалось установить индивидуального предпринимателя, на балансе которого находится грузовик. Участковый инспектор сейчас направился по адресу, где зарегистрирована эта компания.
Водителю или владельцу грузовика будет назначен штраф в размере более 800 тысяч тенге. Суд определит дальнейшую меру наказания.
По пути на штрафную стоянку водитель выгрузил песок на проезжую часть и скрылся на подъехавшем черном джипе.
- Водителя забрал хозяин большегрузной машину. По госномеру автотранспорта нам удалось установить индивидуального предпринимателя, на балансе которого находится грузовик. Участковый инспектор сейчас направился по адресу, где зарегистрирована эта компания.
Водителю или владельцу грузовика будет назначен штраф в размере более 800 тысяч тенге. Суд определит дальнейшую меру наказания.