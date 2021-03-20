Лихач пытался уехать от полиции в Жанаозене

Статья 599. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика



1. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 607 настоящего Кодекса, влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.



2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.



Статья 600. Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения



1. Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении, влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.



2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.



Статья 613. Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции), транспортного контроля на пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан и на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан, военной полиции, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения



1. Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан), органов транспортного контроля на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан об остановке транспортного средства, влечет штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей.



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3. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.



3-1. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, не имеющим права управления либо лишенным права управления транспортными средствами, влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.



4. Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влечет административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на восемь лет.



5. Действие, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, влечет административный арест на двадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на девять лет.



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9. Действие, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, совершенное лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, влечет административный арест на двадцать пять суток.



10. Действие, предусмотренное частью девятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью девятой настоящей статьи, влечет административный арест на тридцать суток.



11. Действия, предусмотренные частями девятой и десятой настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, влекут штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.



12. Оставление водителем кабины (салона) транспортного средства в случае его остановки сотрудником органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим военным транспортным средством) без его разрешения, а также невыполнение требований о выходе из кабины (салона) транспортного средства, влекут штраф на водителя в размере пяти месячных расчетных показателей.



13. Действия, предусмотренные частью двенадцатой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на водителя в размере десяти месячных расчетных показателей.

Водитель внедорожника попытался скрыться от сотрудников дорожной полиции. В пресс-службе департамента полиции поделились видеозаписью происшествия.На кадрах видно, что водитель грубо нарушил правила дорожного движения и создал аварийную ситуацию на участке дороги.- Машину сразу задержали и отправили на штрафстоянку. На водителя составили протоколы по статьям 600, 599 и 613 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан, - сообщили в пресс-службе.