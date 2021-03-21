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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: 21-03-2021, 11:09

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В Актау народным традициям обучали вывезенных из Сирии женщин и детей

В центральной мечети Бекет-Ата в Актау прошло мероприятие «Салт-дәстүр – ұлттық тәрбиенің негізі» («Традиции – основа национального воспитания»), в рамках которого прихожанок обучали казахским национальным обрядам. Участие приняли в том числе женщины, которых вывезли из Сирии в рамках операции «Жусан». Об этом сообщили в пресс-службе управления по делам религии Мангистауской области.

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Мероприятие «Традиции – основа национального воспитания» прошло в Актау 20 марта. Приуроченное к Наурызу событие организовал общественный фонд «Информационно-разъяснительный и реабилитационный центр «Отпан» совместно с региональным управлением по делам религии. Приветственную речь произнес Ануар Елжанов, главный имам духовного управления мусульман Казахстана по Мангистауской области.

Традиционным обрядам девушек и женщин обучали представительницы школы бабушек «Асыл аналар», которые занимаются сохранением национальных обычаев на территории Мангистауской области.

Помимо посетительниц женского сектора центральной мечети Бекет-Ата, мероприятие посетили пять женщин, которых вместе с детьми вывезли с территории Сирии в рамках операции «Жусан», которая прошла в 2019 году. По словам Азамата Тулепова, председателя общественного фонда «Отпан», в течение всего этого времени с ними работали теологи и психологи.

- Традиции казахского народа не противоречат учениям ислама. Поэтому мы проводим с этими женщинами разъяснительные работы, прививаем им ценности казахского общества. Сейчас у них уже нет прежних радикальных, агрессивных убеждений и идей. До этого они посещали мечеть отдельно, но сегодня они пришли с другими прихожанками, - рассказал Азамат Тулепов.

По его словам, работа проводится и со спасенными детьми, но, поскольку все они еще не достигли школьного возраста, то эта проблема стоит менее остро.

- Эти дети еще маленькие, с ними нет необходимости работать отдельно, - добавил председатель фонда.

В Актау народным традициям обучали вывезенных из Сирии женщин и детей

В Актау народным традициям обучали вывезенных из Сирии женщин и детей

В Актау народным традициям обучали вывезенных из Сирии женщин и детей

В Актау народным традициям обучали вывезенных из Сирии женщин и детей

В Актау народным традициям обучали вывезенных из Сирии женщин и детей

В Актау народным традициям обучали вывезенных из Сирии женщин и детей

В Актау народным традициям обучали вывезенных из Сирии женщин и детей


Напомним, заключительный этап операции «Жусан» прошел в мае 2015 года. Тогда из Сирии вывезли 67 женщин и 171 ребенка.



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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Вчера, 12:18

- Традиции казахского народа не противоречат учениям ислама.

Ни кто не оспорит учения ислама, но - эти люди исповедают "другой" ислам.

До этого они посещали мечеть отдельно.

Вот этим всё и сказано!, и они вместо национальных казахских обрядов видели войну, насилие и возможно участвовали в этом, вряд ли они приемлят новый образ жизни .

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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