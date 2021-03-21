В Актау народным традициям обучали вывезенных из Сирии женщин и детей

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Мероприятие «Традиции – основа национального воспитания» прошло в Актау 20 марта. Приуроченное к Наурызу событие организовал общественный фонд «Информационно-разъяснительный и реабилитационный центр «Отпан» совместно с региональным управлением по делам религии. Приветственную речь произнес Ануар Елжанов, главный имам духовного управления мусульман Казахстана по Мангистауской области.
Традиционным обрядам девушек и женщин обучали представительницы школы бабушек «Асыл аналар», которые занимаются сохранением национальных обычаев на территории Мангистауской области.
Помимо посетительниц женского сектора центральной мечети Бекет-Ата, мероприятие посетили пять женщин, которых вместе с детьми вывезли с территории Сирии в рамках операции «Жусан», которая прошла в 2019 году. По словам Азамата Тулепова, председателя общественного фонда «Отпан», в течение всего этого времени с ними работали теологи и психологи.
- Традиции казахского народа не противоречат учениям ислама. Поэтому мы проводим с этими женщинами разъяснительные работы, прививаем им ценности казахского общества. Сейчас у них уже нет прежних радикальных, агрессивных убеждений и идей. До этого они посещали мечеть отдельно, но сегодня они пришли с другими прихожанками, - рассказал Азамат Тулепов.
По его словам, работа проводится и со спасенными детьми, но, поскольку все они еще не достигли школьного возраста, то эта проблема стоит менее остро.
- Эти дети еще маленькие, с ними нет необходимости работать отдельно, - добавил председатель фонда.
Напомним, заключительный этап операции «Жусан» прошел в мае 2015 года. Тогда из Сирии вывезли 67 женщин и 171 ребенка.
Традиционным обрядам девушек и женщин обучали представительницы школы бабушек «Асыл аналар», которые занимаются сохранением национальных обычаев на территории Мангистауской области.
Помимо посетительниц женского сектора центральной мечети Бекет-Ата, мероприятие посетили пять женщин, которых вместе с детьми вывезли с территории Сирии в рамках операции «Жусан», которая прошла в 2019 году. По словам Азамата Тулепова, председателя общественного фонда «Отпан», в течение всего этого времени с ними работали теологи и психологи.
- Традиции казахского народа не противоречат учениям ислама. Поэтому мы проводим с этими женщинами разъяснительные работы, прививаем им ценности казахского общества. Сейчас у них уже нет прежних радикальных, агрессивных убеждений и идей. До этого они посещали мечеть отдельно, но сегодня они пришли с другими прихожанками, - рассказал Азамат Тулепов.
По его словам, работа проводится и со спасенными детьми, но, поскольку все они еще не достигли школьного возраста, то эта проблема стоит менее остро.
- Эти дети еще маленькие, с ними нет необходимости работать отдельно, - добавил председатель фонда.
Напомним, заключительный этап операции «Жусан» прошел в мае 2015 года. Тогда из Сирии вывезли 67 женщин и 171 ребенка.