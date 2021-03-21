Коммунальщики вызвали недоумение у жительницы Актау

- Просто собирают песок в прицеп. «Жгут» государственный бензин. За этот «мартышкин труд» человек получает зарплату из бюджетных средств. Это что вообще за работы такие - попусту гонять трактор и людей? Может будет легче поехать на море и набрать песка? Или это они делают для вида, чтобы перед начальством отчитаться об очистке территории от мусора?, - негодует Наталья.



Видео со сбором песка коммунальшиками сняла 19 марта местная жительница Наталья в 1 микрорайоне, напротив парка «Акбота».Lada.kz ожидает официальный комментарий от городского акимата.