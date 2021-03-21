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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:46

Просмотров: 1249

Коммунальщики вызвали недоумение у жительницы Актау

Работник коммунальной службы ТОО «Кала жолдары» лопатой собирал песок с обочины и грузил его в прицеп.

Кадр видео
Видео со сбором песка коммунальшиками сняла 19 марта местная жительница Наталья в 1 микрорайоне, напротив парка «Акбота».

- Просто собирают песок в прицеп. «Жгут» государственный бензин. За этот «мартышкин труд» человек получает зарплату из бюджетных средств. Это что вообще за работы такие - попусту гонять трактор и людей? Может будет легче поехать на море и набрать песка? Или это они делают для вида, чтобы перед начальством отчитаться об очистке территории от мусора?, - негодует Наталья.

Lada.kz ожидает официальный комментарий от городского акимата.




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Комментарии ( 5 )

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-1
  • babe
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gem (Посетители) Сегодня, 16:35
Этой даме походу скучно дома..решила ХАйпануть ...Правильно что убирают....Это пыль очень вредная...она называется Смет. Из за которого аллергия появляется, чихание и итд. все что связано с носоглоткой...
 
-2
  • babe
  • watlow
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  • gem
  • Нурекен
 МСМ-54 (Посетители) Сегодня, 15:39
Уважаемая Галина!
Это не просто песок, это
смесь из песка и стёртой
резины от колёс автомашин.
Ранее она (эта смесь) собирается вдоль бордю-
ров ветром и автомашинами. Далее рабочие
этого же предприятия собирают её и складируют
небольшими кучками на территории бывших газонов. А с этих газонов потом её убирают,
как Вы уже видели в прицеп и вывозят на ??
Такие же кучи смеси образуется когда
убирают эту смесь с центра дороги при
помощи трактора с (щёткой и скребком).
Правда трактор кучи этой очень вредной
смеси оставляет довольно приличные.
Хорошо, что они эту смесь\мусор убирают
На сколько тщательно и хорошо это на их
совести.
 
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Yanis (Посетители) Сегодня, 15:35
А этой жительнице нравится пыль с окон убирать регулярно? И дышать этой пылью?
Предлагаю коллективно помечтать, чтобы вместо пыли привезли землю, удобрили да газон посадили. А потом его ещё и поливали...

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 15:22
Ну что вы за люди убирает же песок лн там мешает дожди пойдут все это опять на асфальте будет и мести им потом бедные уборшики мучиться будут работа у них и не зря они зп получают лучше чем тот который деньги получает из налогов и кричит газ то будет дорожать держитесь.трутень и лодарь
 
-1
  • Нурекен
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Галина63 (Посетители) Сегодня, 15:04
Не просто собирает, а ногой на лопату давит, чтоб выкопать поглубже. Посмеялась на славу!
 
 

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