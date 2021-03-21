«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 21 Марта
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 421.29 KZT
  • €1 = 500.96 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:07

Просмотров: 196

«Пожарный марш» провели в Актау

Марш специальной пожарной техники провели местные огнеборцы, сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Кадр видео
Мероприятие прошло в минувшую пятницу, 19 марта. Марш был запланирован с выездом за 30 километров от города. В нем принимали участие 28 единиц пожарной техники, семь мотопомп и одна лодка.

На берегу Каспия была проведена проверка работоспособности пожарно-насосных станций, переносных мотопомп и оборудования на работоспособность с забором и подачей воды. Пожарные провели испытания АГВТ-150 и двух пожарно-насосных станций.

- С личным составом проведены теоретические и практические занятия по назначению, устройству, порядку эксплуатации и технике безопасности. Приведены в готовность 11 плавательных средств оперативно-спасательного отряда. Личный состав, задействованный в паводковый период, оснащен прорезиненными гидрокомбинезонами в количестве 124 штук с капюшоном и ботами, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.


Ранее службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ передали ключи от шести новых пожарных автомашин.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика