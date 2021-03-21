«Пожарный марш» провели в Актау

- С личным составом проведены теоретические и практические занятия по назначению, устройству, порядку эксплуатации и технике безопасности. Приведены в готовность 11 плавательных средств оперативно-спасательного отряда. Личный состав, задействованный в паводковый период, оснащен прорезиненными гидрокомбинезонами в количестве 124 штук с капюшоном и ботами, - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Мероприятие прошло в минувшую пятницу, 19 марта. Марш был запланирован с выездом за 30 километров от города. В нем принимали участие 28 единиц пожарной техники, семь мотопомп и одна лодка.На берегу Каспия была проведена проверка работоспособности пожарно-насосных станций, переносных мотопомп и оборудования на работоспособность с забором и подачей воды. Пожарные провели испытания АГВТ-150 и двух пожарно-насосных станций.Ранее службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ передали ключи от шести новых пожарных автомашин.