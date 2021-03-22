Приоткрытый электрощиток обеспокоил жителя Актау

- Дети как раз таки не понимают всей опасности, поэтому службы должны побеспокоиться. Ребёнок-то может залезть просто-напросто из любопытства, - возмущается Салават.

Местный житель Салават запечатлел приоткрытый электрощиток днём 21 марта за домом №25 в 12 микрорайоне.Он назвал это халатностью ответственной организации. У электрощитка отогнута дверца и туда легко проникнуть рукой.Lada.kz ожиадет официальный комментарий от пресс-службы городского акимата.