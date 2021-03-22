В Мангистау зарегистрировали 13 случаев заражения коронавирусом

Иллюстративное фото из открытых источников
За прошедшие сутки в Мангистауской области обнаружили 13 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией.
Статистическая информация с сайта coronavirus2020.kz не сообщает о случаях выздоровления за прошедший день.
С начала пандемии на сегодня, 22 марта, на территории Мангистау COVID-19 заболели 4 361 человек.
Статистическая информация с сайта coronavirus2020.kz не сообщает о случаях выздоровления за прошедший день.
С начала пандемии на сегодня, 22 марта, на территории Мангистау COVID-19 заболели 4 361 человек.
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