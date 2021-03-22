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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:08

Просмотров: 234

«На продаже Мангистау»: В Сети появилось стихотворение о стройке на Бозжыре

Стихотворение «MONEYстау», посвящённое строительству в урочище Бозжыра, опубликовало сетевое издание «Аргументы и факты».

Фото Рашида Исмагилова
Рифмованный пересказ событий (так называемый «рифмованный монтаж» или «рифмонтаж») о строительстве на Бозжыре выпустило сетевое издание «Аргументы и факты». Репортаж в стихотворной форме вышел под заголовком «MONEYстау».

Редакция Lada.kz приводит текст без изменений.

РИФМОНТАЖ

[из газетных материалов]

MONEYстау

Мангистау, Мангистау –
Бесконечности причал.
Вглядываться не устану
Я в начало всех начал.

Ты другой планеты тезис,
Где нет жадности и лжи.
К нам из океана Тетис
Вышли замки-миражи.

В тайный мир ведет дорога.
В кельях мудрецов постой –
Там поймешь, чего так много
Скрыто в местности пустой.

Но отель задумал кто-то
Всунуть в сердце Бозжыры,
Чтобы наблюдать красоты,
Не расходуя жиры.

Про культурные программы
Нам твердили много лет.
В чем же ценность мест сакральных?
Вот, похоже, и ответ.

Вертолетная площадка,
Пятьдесят уютных вилл,
К ним бассейны для порядка –
И пейзаж заговорил.

Строить норовят быстрее,
Живность всю загнав в нору,
Потому что босс жиреет,
Босс сжирает Бозжыру.

А воды здесь миль на сто нет,
И природа аки мать
Нам родная вдруг застонет.
Но не дрогнет акимат.

На продаже Мангистау.
Замки многим здесь нужны,
Потому что MONEYстау –
Новый символ для страны.

Но Устюрт сердить негоже,
Ведь бои с ним нелегки.
Каждый напороться может
На небесные клыки.

Мангистау – земли утроба.
Кто б чего ни захотел,
Океан вернется, чтобы
Смыть плоды нелепых дел.



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Комментарии ( 1 )

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