«На продаже Мангистау»: В Сети появилось стихотворение о стройке на Бозжыре

Фото Рашида Исмагилова
Рифмованный пересказ событий (так называемый «рифмованный монтаж» или «рифмонтаж») о строительстве на Бозжыре выпустило сетевое издание «Аргументы и факты». Репортаж в стихотворной форме вышел под заголовком «MONEYстау».
Редакция Lada.kz приводит текст без изменений.
РИФМОНТАЖ
[из газетных материалов]
MONEYстау
Мангистау, Мангистау –
Бесконечности причал.
Вглядываться не устану
Я в начало всех начал.
Ты другой планеты тезис,
Где нет жадности и лжи.
К нам из океана Тетис
Вышли замки-миражи.
В тайный мир ведет дорога.
В кельях мудрецов постой –
Там поймешь, чего так много
Скрыто в местности пустой.
Но отель задумал кто-то
Всунуть в сердце Бозжыры,
Чтобы наблюдать красоты,
Не расходуя жиры.
Про культурные программы
Нам твердили много лет.
В чем же ценность мест сакральных?
Вот, похоже, и ответ.
Вертолетная площадка,
Пятьдесят уютных вилл,
К ним бассейны для порядка –
И пейзаж заговорил.
Строить норовят быстрее,
Живность всю загнав в нору,
Потому что босс жиреет,
Босс сжирает Бозжыру.
А воды здесь миль на сто нет,
И природа аки мать
Нам родная вдруг застонет.
Но не дрогнет акимат.
На продаже Мангистау.
Замки многим здесь нужны,
Потому что MONEYстау –
Новый символ для страны.
Но Устюрт сердить негоже,
Ведь бои с ним нелегки.
Каждый напороться может
На небесные клыки.
Мангистау – земли утроба.
Кто б чего ни захотел,
Океан вернется, чтобы
Смыть плоды нелепых дел.
Редакция Lada.kz приводит текст без изменений.
РИФМОНТАЖ
[из газетных материалов]
MONEYстау
Мангистау, Мангистау –
Бесконечности причал.
Вглядываться не устану
Я в начало всех начал.
Ты другой планеты тезис,
Где нет жадности и лжи.
К нам из океана Тетис
Вышли замки-миражи.
В тайный мир ведет дорога.
В кельях мудрецов постой –
Там поймешь, чего так много
Скрыто в местности пустой.
Но отель задумал кто-то
Всунуть в сердце Бозжыры,
Чтобы наблюдать красоты,
Не расходуя жиры.
Про культурные программы
Нам твердили много лет.
В чем же ценность мест сакральных?
Вот, похоже, и ответ.
Вертолетная площадка,
Пятьдесят уютных вилл,
К ним бассейны для порядка –
И пейзаж заговорил.
Строить норовят быстрее,
Живность всю загнав в нору,
Потому что босс жиреет,
Босс сжирает Бозжыру.
А воды здесь миль на сто нет,
И природа аки мать
Нам родная вдруг застонет.
Но не дрогнет акимат.
На продаже Мангистау.
Замки многим здесь нужны,
Потому что MONEYстау –
Новый символ для страны.
Но Устюрт сердить негоже,
Ведь бои с ним нелегки.
Каждый напороться может
На небесные клыки.
Мангистау – земли утроба.
Кто б чего ни захотел,
Океан вернется, чтобы
Смыть плоды нелепых дел.