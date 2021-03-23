Мангистауская область стала лидером в рейтинге производителей верблюжьего молока в 2020 году

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По данным портала ElDala.kz, в Казахстане на начало 2020 года содержалось 216 тысяч верблюдов, к концу года их численность достигла 221 тысячу. Рост составил пять процентов. Лидируют Мангистауская (71 тысяча голов) и Кызылординская (51,5 тысячи) области.
- Верблюжье молоко, как и любое другое, служит богатым источником витаминов, в том числе витамина С, что позволяет благотворно влиять на иммунитет. Важно то, что верблюды живут на лоне природы, питаются в естественной среде. Белок в этом виде молока, можно сказать, содержится в концентрированном виде. Главное, чтобы верблюдица была здорова и не страдала от свойственных этим животным заболеваний, - рассказал президент Казахской академии питания, создатель казахстанской школы нутрициологии Торегельды Шарманов, академик НАН РК, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук.
Для удешевления производства и переработки верблюжьего молока государство выплачивает фермерам субсидии в размере 55 тенге на один килограмм напитка.
При этом, установлены критерии к производителям, претендующим на получение господдержки - наличие маточного поголовья старше трёх лет не менее 30 голов, а также регистрация этих животных в информационных системах. Кроме того, реализация молока должна идти на перерабатывающее предприятие или цех, имеющий учётный номер. Годовой объём производства верблюжьего молока на одну голову дойной верблюдицы не должен превышать 1500 килограммов.
Отметим, в 2020 году Казахстан начал экспорт сублимированного верблюжьего молока. Порошок отправляется в Китай. Первую партию объёмом 13 тысяч тонн ровно год назад, в марте 2020, в Китай отправил завод «Gold Camel GROUP LTD». Это совместное предприятие, построенное в Туркестанской области инвесторами из КНР. Сырьё на сублимацию сюда поставляют 20 ферм региона.
Аналогичные производства также открылись в Карагандинской и Алматинской областях.
В 2020 году субсидии на производство и переработку верблюжьего молока в Казахстане получали фермеры четырёх регионов – Алматинской, Атырауской, Кызылординской и Туркестанской областей. Всего – 31 хозяйство.
- Верблюжье молоко, как и любое другое, служит богатым источником витаминов, в том числе витамина С, что позволяет благотворно влиять на иммунитет. Важно то, что верблюды живут на лоне природы, питаются в естественной среде. Белок в этом виде молока, можно сказать, содержится в концентрированном виде. Главное, чтобы верблюдица была здорова и не страдала от свойственных этим животным заболеваний, - рассказал президент Казахской академии питания, создатель казахстанской школы нутрициологии Торегельды Шарманов, академик НАН РК, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук.
Для удешевления производства и переработки верблюжьего молока государство выплачивает фермерам субсидии в размере 55 тенге на один килограмм напитка.
При этом, установлены критерии к производителям, претендующим на получение господдержки - наличие маточного поголовья старше трёх лет не менее 30 голов, а также регистрация этих животных в информационных системах. Кроме того, реализация молока должна идти на перерабатывающее предприятие или цех, имеющий учётный номер. Годовой объём производства верблюжьего молока на одну голову дойной верблюдицы не должен превышать 1500 килограммов.
Отметим, в 2020 году Казахстан начал экспорт сублимированного верблюжьего молока. Порошок отправляется в Китай. Первую партию объёмом 13 тысяч тонн ровно год назад, в марте 2020, в Китай отправил завод «Gold Camel GROUP LTD». Это совместное предприятие, построенное в Туркестанской области инвесторами из КНР. Сырьё на сублимацию сюда поставляют 20 ферм региона.
Аналогичные производства также открылись в Карагандинской и Алматинской областях.
В 2020 году субсидии на производство и переработку верблюжьего молока в Казахстане получали фермеры четырёх регионов – Алматинской, Атырауской, Кызылординской и Туркестанской областей. Всего – 31 хозяйство.
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