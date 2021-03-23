«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Марта
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 421.29 KZT
  • €1 = 500.96 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:47

Просмотров: 3

Мангистауская область стала лидером в рейтинге производителей верблюжьего молока в 2020 году

Рейтинг крупнейших производителей верблюжьего молока в Казахстане портал ElDala.kz рассчитал, используя данные системы plem.kz об объёмах господдержки этой отрасли животноводства.

Иллюстративное фото
По данным портала ElDala.kz, в Казахстане на начало 2020 года содержалось 216 тысяч верблюдов, к концу года их численность достигла 221 тысячу. Рост составил пять процентов. Лидируют Мангистауская (71 тысяча голов) и Кызылординская (51,5 тысячи) области.

- Верблюжье молоко, как и любое другое, служит богатым источником витаминов, в том числе витамина С, что позволяет благотворно влиять на иммунитет. Важно то, что верблюды живут на лоне природы, питаются в естественной среде. Белок в этом виде молока, можно сказать, содержится в концентрированном виде. Главное, чтобы верблюдица была здорова и не страдала от свойственных этим животным  заболеваний, - рассказал президент Казахской академии питания, создатель казахстанской школы нутрициологии Торегельды Шарманов, академик НАН РК, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук.

Для удешевления производства и переработки верблюжьего молока государство выплачивает фермерам субсидии в размере 55 тенге на один килограмм напитка.
При этом, установлены критерии к производителям, претендующим на получение господдержки - наличие маточного поголовья старше трёх лет не менее 30 голов, а также регистрация этих животных в информационных системах. Кроме того, реализация молока должна идти на перерабатывающее предприятие или цех, имеющий учётный номер. Годовой объём производства верблюжьего молока на одну голову дойной верблюдицы не должен превышать 1500 килограммов.

Отметим, в 2020 году Казахстан начал экспорт сублимированного верблюжьего молока. Порошок отправляется в Китай. Первую партию объёмом 13 тысяч тонн ровно год назад, в марте 2020, в Китай отправил завод «Gold Camel GROUP LTD». Это совместное предприятие, построенное в Туркестанской области инвесторами из КНР. Сырьё на сублимацию сюда поставляют 20 ферм региона.

Аналогичные производства также открылись в Карагандинской  и Алматинской областях.

В 2020 году субсидии на производство и переработку верблюжьего молока в Казахстане получали фермеры четырёх регионов – Алматинской, Атырауской, Кызылординской и Туркестанской областей. Всего – 31 хозяйство.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика