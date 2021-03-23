Назначен новый руководитель отдела полиции Тупкараганского района

Фото пресс-службы ведомства

По согласованию с Министерством внутренних дел Республики Казахстан и приказом начальника департамента полиции Мангистауской области новым руководителем отдела полиции Тупкараганского района назначен полковник полиции Абдурасул Утешов.



Утешов Абдурасул Мухитдинович начал свою трудовую деятельность в органах внутренних дел в 1996 году в звании старшины милиции.



До сегодняшнего дня занимал различные руководящие должности.