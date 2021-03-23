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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:50

Просмотров: 496

В селе Мунайшы Каракиянского района высаживают плодовые деревья

Около тысячи саженцев плодовых деревьев завезли в Мангистау из Ирана, Грузии, Осетии и Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В селе Мунайшы Каракиянского района строится теплица размером 100х80 метров.

В селе Мунайшы Каракиянского района высаживают плодовые деревья


В селе Мунайшы Каракиянского района высаживают плодовые деревья


В селе Мунайшы Каракиянского района высаживают плодовые деревья


Для развития садоводства туда завезено больше 1000 саженцев плодовых деревьев из Ирана, Грузии, Осетии и Азербайджана. Сегодня начались работы по посадке яблонь.

- Глава Мангистауской области Серикбай Трумов в начале года поручил всем акимам районов, руководителям управления сельского хозяйства обеспечить продовольственную безопасность и увеличить объемы выращиваемой в регионе продукции. В этом направлении уже начали предпринимать конкретные меры, - отметили в пресс-службе акима региона.



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Комментарии ( 1 )

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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 16:36
Неужели все эти люди не понимают, что если в Жетыбае могли успешно произрастать и плодоносить яблони,то с советских времён там не было бы целых яблоневых рощ?
 
 

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