В селе Мунайшы Каракиянского района высаживают плодовые деревья

В селе Мунайшы Каракиянского района строится теплица размером 100х80 метров.Для развития садоводства туда завезено больше 1000 саженцев плодовых деревьев из Ирана, Грузии, Осетии и Азербайджана. Сегодня начались работы по посадке яблонь.- Глава Мангистауской области Серикбай Трумов в начале года поручил всем акимам районов, руководителям управления сельского хозяйства обеспечить продовольственную безопасность и увеличить объемы выращиваемой в регионе продукции. В этом направлении уже начали предпринимать конкретные меры, - отметили в пресс-службе акима региона.