COVID-19 заразился один человек в Мангистау

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По состоянию на 24 марта в Мангистауской области зафиксирован один случай заражения коронавирусной инфекцией.



Наш регион по-прежнему находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.



С начала пандемии в регионе зарегистрировано 4364 случая заражения COVID-19, выздоровели 4012 человек.



По количеству зараженных лидирует Алматы. За сутки COVID-19 обнаружили у 380 человек. На втором месте - Нур-Султан, где зафиксировано 152 случая.