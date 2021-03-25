Из-за сбоя в системе услуги в ЦОНах Мангистау временно недоступны

Фото пресс-службы ведомства

В пресс-службе ведомства отметили, что временно в ЦОНах региона не принимают документы для оказания государственных услуг.



- В настоящее время из-за технических неполадок на стороне государственного органа недоступны сервисы КАП МВД. Специалисты МВД РК занимаются устранением проблемы. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - отметили в пресс-службе.



Когда будут устранены все неполадки в корпорации «Правительство для граждан», пообещали сообщить дополнительно.



