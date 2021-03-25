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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:19

Просмотров: 319

Дополнительный объем сниженного газа доставят в Мангистау из Актобе

В ближайшие дни в Мангистаускую область доставят дополнительный объем топлива из Актобе. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В пресс-службе главы региона отметили, что дефицит сжиженного газа в регионе возник в связи с временным закрытием Атырауского нефтеперерабатывающего завода на ремонтные работы.

- Для устранения сложившейся проблемы главой региона принято оперативное решение. Объём топлива, который должен был отпущен с «КАЗГПЗ» в конце марта, поступил на АГЗС региона в середине месяца. Кроме того, в Мангистаускую область дополнительно выделено 1 152 тонны сжиженного газа от АО «СНПС-Актобемунайгаз». На сегодняшний день уже доставлено и реализовано 444 тонны. Остальное топливо находится в пути и в ближайшие дни будет на газозаправочных станциях Мангистау, - сообщили в пресс-службе акима области.



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Комментарии ( 3 )

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  • DAD
 302847066 (Посетители) Сегодня, 12:03
Где и куда направляется наш газ? И как извините, нам совсем не понятно, есть объёмы ежедневно добываемые, и производимые на Каз ГПЗ. Каким образом вы хотите поставить объёмы газа с завода, которые вы должны будете произвести в конце месяца? Или вы пишите не правильно, или вы нас принимаете за лоxоv.
 
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  • Космос
 DAD (Посетители) Сегодня, 11:47
- Для устранения сложившейся проблемы главой региона принято оперативное решение.

Смехопанорама продолжается!
 
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  • DAD
 Darkman (Посетители) Сегодня, 11:30
Зачем нам вонючий газ покупать? Потом ещё высокую стоимость будут обосновывать транспортными расходами! У нас есть свой газ - Узеньский. Сначала им нужно обеспечить себя, а излишки продавать. А если не хватает пусть берут Актюбинский. Оставьте нам наш газ!
 
 

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