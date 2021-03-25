Дополнительный объем сниженного газа доставят в Мангистау из Актобе

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В пресс-службе главы региона отметили, что дефицит сжиженного газа в регионе возник в связи с временным закрытием Атырауского нефтеперерабатывающего завода на ремонтные работы.



- Для устранения сложившейся проблемы главой региона принято оперативное решение. Объём топлива, который должен был отпущен с «КАЗГПЗ» в конце марта, поступил на АГЗС региона в середине месяца. Кроме того, в Мангистаускую область дополнительно выделено 1 152 тонны сжиженного газа от АО «СНПС-Актобемунайгаз». На сегодняшний день уже доставлено и реализовано 444 тонны. Остальное топливо находится в пути и в ближайшие дни будет на газозаправочных станциях Мангистау, - сообщили в пресс-службе акима области.