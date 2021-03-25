В Актау провели три сложнейшие операции на сердце

Фото пресс-службы ведомства

Силами кардиохирургов и интервентов одной из частных медицинских клиник троим пожилым людям проведены сложнейшие операции, такие как: имплантация электрокардиостимулятора в сердце, имплантация кардиовертера-дефибриллятора и имплантация биветрикулярной системы в сердце.



Как рассказали в управлении здравоохранения Мангистау, высококвалифицированная кардиохирургическая помощь любому нуждающемуся делается бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.



- На следующий день после вмешательства медиков самочувствие пациентов оценивалось как удовлетворительное. Сейчас все чувствуют себя хорошо и уже выписаны. Пациентам имплантировался кардиомонитор, который поможет контролировать возникновение нарушений ритма сердца. Пациенты перенесли вмешательство без осложнений. Следует отметить, что операцию сделали двум мужчинам, одному было 64 года, а другому 79 лет. Третьим пациентом является женщина, которой 57 лет, - рассказала Айнур Кобланова, пресс-служба управление здравоохранения Мангистауской области.