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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:20

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В Актау провели три сложнейшие операции на сердце

В одной из частных клиник Актау в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи проведены три сложнейшие операции на сердце. Об этом рассказали в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Силами кардиохирургов и интервентов одной из частных медицинских клиник троим пожилым людям проведены сложнейшие операции, такие как: имплантация электрокардиостимулятора в сердце, имплантация кардиовертера-дефибриллятора и имплантация биветрикулярной системы в сердце.

Как рассказали в управлении здравоохранения Мангистау, высококвалифицированная кардиохирургическая помощь любому нуждающемуся делается бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

- На следующий день после вмешательства медиков самочувствие пациентов оценивалось как удовлетворительное. Сейчас все чувствуют себя хорошо и уже выписаны. Пациентам имплантировался кардиомонитор, который поможет контролировать возникновение нарушений ритма сердца. Пациенты перенесли вмешательство без осложнений. Следует отметить, что операцию сделали двум мужчинам, одному было 64 года, а другому 79 лет. Третьим пациентом является женщина, которой 57 лет, - рассказала Айнур Кобланова, пресс-служба управление здравоохранения Мангистауской области.



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