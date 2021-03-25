В Бейнеуском районе ведется строительство подъездной автодороги к селу Толеп

Аким села Толеп Кайролла Изжанов отметил, что на сегодняшний день ведутся работы по укладке щебня на подъездной автодороге к селу.- По заключению экспертизы строительство может продлиться семь с половиной месяцев. Однако эта дорога имеет большое значение для сельских жителей, поэтому подрядной компании поручено завершить строительные работы раньше, не позднее четырех месяцев, - сказал Кайролла Изжанов.