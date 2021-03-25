В Мангистау за девять дней у 12 школьников выявили COVID-19

Фото пресс-службы ведомства

Со слов Асылбека Шарова, 11 учеников заразились вирусом в ходе домашнего общения, один ученик - во время прохождения медицинского осмотра. Коронавирусная инфекция выявлена у учащихся шести школ Актау и школы-лицея в селе Кызылтобе Мунайлинского района.



- Семеро учащихся обучаются оффлайн, пятеро - в онлайн режиме. В школе №15 Актау 24 марта был обнаружен вирус у ученика 2 «Б» класса, обучающегося в оффлайн режиме. Предположительно, заразился от домочадцев. С 1 сентября 2020 года по 17 марта 2021 года зарегистрировано 142 случая заболевания COVID-19 среди школьников. Из них 89 учащихся обучаются в формате онлайн, 53 ученика - оффлайн, - сказал Асылбек Шаров.



По стране за прошедшие сутки зарегистрировано 1088 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Что касается Мангистауской области, то последний репродуктивный показатель составляет 1,1.



С 27 марта 2020 года по 25 марта 2021 года в области зарегистрировано 4369 случаев коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости составил 592,9. Из них с жалобами выявлено 1560 случаев, без жалоб - 2809. Показатель коечного фонда - 25 процентов.



Уровень заболеваемости по регионам:

- Актау - 2520 случаев, показатель 902,0 (57,6 процента);

- Бейнеуский район - 433 случая, показатель 632,2 (10,1 процента);

- Мунайлинский район - 420 случаев, показатель 295,4 (9,6 процента);

- Жанаозен - 322 случая, показатель 225,7 (7,5 процента);

- Мангистауский район - 285 случаев, показатель 818,1 (6,5 процента);

- Тупкараганский район - 234 случая, показатель 691,0 (5,3 процента);

- По Каракиянскому району зарегистрировано 155 случаев, показатель 422,0 (3,6 процента).