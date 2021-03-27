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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:27

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Оплата картами появилась в автобусах Актау

Во всех автобусах Актау теперь возможна оплата банковскими картами, а у кондукторов можно будет приобрести многоразовый проездной. Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

Фото из архива Lada.kz
В автобусах Актау полностью внедрили электронную систему оплаты. Как сообщили в пресс-службе акима города, оплатить проезд можно будет банковскими картами Master Card и Visa.

- В продажу также поступили дисконтные карты от «Казпочты» и специальные проездные «О-сити», которые более выгодны для жителей города. Их можно приобрести у кондукторов, стоимость – 400 тенге, но предусмотрена возможность одноразового бесплатного проезда, - рассказали в пресс-службе акима.

Пополнить проездной «О-сити» можно через приложение Kaspi Bank или терминалы Kiwi по номеру лицевого счёта, указанному на карте.

- Также в ближайшее время в продажу поступят и карты для детей. Сейчас в городе формируется список школьников в возрасте от семи до 15 лет, - добавили в пресс-службе.

По всем вопросам, связанным с новой системой оплаты проезда, можно позвонить по номеру +7 771 742 4600.

Оплата картами появилась в автобусах Актау

Внешний вид карты «О-сити»

Оплата картами появилась в автобусах Актау

Возможные способы оплаты проезда



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