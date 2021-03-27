Оплата картами появилась в автобусах Актау

Внешний вид карты «О-сити»

Возможные способы оплаты проезда

В автобусах Актау полностью внедрили электронную систему оплаты. Как сообщили в пресс-службе акима города, оплатить проезд можно будет банковскими картами Master Card и Visa.- В продажу также поступили дисконтные карты от «Казпочты» и специальные проездные «О-сити», которые более выгодны для жителей города. Их можно приобрести у кондукторов, стоимость – 400 тенге, но предусмотрена возможность одноразового бесплатного проезда, - рассказали в пресс-службе акима.Пополнить проездной «О-сити» можно через приложение Kaspi Bank или терминалы Kiwi по номеру лицевого счёта, указанному на карте.- Также в ближайшее время в продажу поступят и карты для детей. Сейчас в городе формируется список школьников в возрасте от семи до 15 лет, - добавили в пресс-службе.По всем вопросам, связанным с новой системой оплаты проезда, можно позвонить по номеру