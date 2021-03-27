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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:44

Просмотров: 467

Полиция Мангистау поставила на учёт 45 проституток

В течение двух дней сотрудники полиции Мангистауской области задержали 45 проституток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

Фото из архива Lada.kz
Профилактическое мероприятие «Стоп-трафик», направленное на пресечение и раскрытие преступлений по борьбе с торговлей людьми и сопутствующих преступлений, прошло с 24 по 26 марта на территории Мангистауской области.

- В рамках «Стоп-трафик» были организованы рейдовые мероприятия по проверке банных комплексов и съёмных квартир в целях отслеживания деятельности лиц, состоящих на учёте по категории «сутенер-сводник» и «проститутка». Сотрудники криминальной полиции выявили пять фактов организации или содержании притонов для занятия проституцией и сводничества (статья 309 УК РК) и один факт вовлечения несовершеннолетнего в занятие проституцией (статья 134-1 УК РК), - сообщили в полиции.

Также полицейские привлекли 31 лицо за приставание в общественных местах по статье 449 Кодекса «Об административных правонарушениях» и трёх человек – по статье 450 КоАП РК за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества.

- Четыре гражданки Республики Узбекистан сейчас находятся в приёмнике-распределителе, поскольку при них не было документов, удостоверяющих личность. На учёт поставили в общей сложности 47 человек, из них по категории «проститутка» - 45 и по категории «сутенёр-сводник» - 2.




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