Выявлены новые случаи коронавируса в Мангистау

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По состоянию на 28 марта в Мангистауской области зафиксировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Наш регион по-прежнему находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.



С начала пандемии в области зарегистрировано 4386 случаев заражения COVID-19, выздоровели 4039 человек.



По количеству зараженных лидирует Алматы. За сутки COVID-19 обнаружили у 510 человек. На втором месте - Нур-Султан, где зафиксировано 382 случая.